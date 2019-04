Komiker scherzt über den Tod – und stirbt auf der Bühne

Gerade macht Ian Cognito noch Witze über den Tod auf der Bühne. Kurz darauf liegt er reglos am Boden, doch niemand kommt ihm zu Hilfe.

Todesfall Komiker stirbt auf der Bühne – Publikum glaubt an Scherz

Bicester. Kurz vor seinem Tod machte Ian Cognito noch Witze darüber: „Stellt euch vor, wenn ich hier mitten auf der Bühne sterben würde“, sagte der britische Komiker bei seiner letzten Show am Donnerstagabend im englischen Bicester. Wenige Minuten später lag der 60-Jährige reglos auf der Bühne – und alle glaubten an einen Scherz.

„Jeder im Zuschauerraum, mich eingeschlossen, dachte, er macht Witze“, erzählt Andrew Bird der BBC. Bird ist der Betreiber des Lone Wolf Comedy Club in Bicester, wo Ian Cognito seine letzte Show gab. „Selbst als ich auf die Bühne ging und ihn am Arm berührte, dachte ich noch, er sagt gleich ,buh’“, berichtet Bird weiter.

Zuschauer von Ian Cognito: „Ich dachte noch, was für ein super Auftritt“

Cognito habe sich vor dem Auftritt nicht wohl gefühlt, aber darauf bestanden, auf die Bühne zu gehen. „Ich dachte noch, was für ein super Auftritt“, so Bird. Als endlich klar, war dass Cognito nicht mehr spielte, eilten ihm zwei Krankenschwestern und ein Polizist aus dem Publikum zu Hilfe.

Zu spät, das Krankenhaus bestätigte später am Abend den Tod des Bühnenkünstlers. Zur Todesursache gibt es bislang keine bestätigten Angaben, Cognito soll an Herzproblemen gelitten haben. Geboren wurde Ian Cognito 1958 in London als Paul Barbieri. Seit den Achtzigerjahren trat er als Komiker auf. (küp)