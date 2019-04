"Tagesschau"-Mann Jan Hofer moderiert wieder um 20 Uhr

Hamburg. Die „Tagesschau“ um 20 Uhr hat ihn wieder: Zum ersten Mal nach seinem Schwächeanfall wird Jan Hofer am Sonntagabend die Hauptausgabe der ARD-Nachrichten um 20 Uhr moderieren. Es ist nicht die erste Moderation nach den gesundheitlichen Problemen im März - aber die erste zur Hauptsendezeit.

Am 14. März hatte der Moderator vor laufender Kamera einen Schwächeanfall erlitten. Der 69-Jährige hatte am Ende der 20-Uhr-Sendung angeschlagen gewirkt, er hatte sich auf dem Studiotisch abstützen müssen. Die Sendung endete damals ohne Verabschiedung. Viele Zuschauer hatten sich daraufhin Sorgen um den Moderator gemacht.

Hofer erklärte später, er habe ein Medikament nicht vertragen, dass er wegen einer verschleppten Grippe nehmen musste. Auf Twitter bedankte sich der beliebte Moderator für die Genesungswünsche.

Herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche. Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffäligkeiten. Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss. — Jan Hofer (@JanHofer) March 14, 2019

Die Moderation am Sonntag ist nicht Hofers erster öffentlicher Auftritt seit dem 14. März. Nur eine Woche nach seinem Schwächeanfall moderierte er mit Star-Koch Johann Lafer einen Kochwettbewerb auf einer Messe in Hamburg. Auch steht er bereits seit einigen Tagen wieder für die „Tagesschau“ vor der Kamera – allerdings zu anderen Sendezeiten, etwa am Vormittag. Das hat, so hört man aus dem Studio, schlicht mit dem Dienstplan zu tun.

Die „Tagesschau“ ist auch im 65. Jahr die beliebteste Nachrichtensendung der Deutschen. (küp)