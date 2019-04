Katja Burkard: RTL-Moderatorin postet intimes Foto aus Krankenhaus

View this post on Instagram

Ich bin noch ein bisschen im Lala-Land... hatte gerade eine Magen- und Darmspiegelung... Ja- keine schöne Vorstellung, aber eine Vorsorge-Untersuchung, mit der wir unser Leben retten können! Man merkt wirklich gar nichts, weil dieses Propofol, mit dem man zum schlafen gebracht wird, einem einfach so sanft einlullt, dass es fast schon eine Freude ist. Also, passt auf euch auf! Bei mir gibts eine Familien-Geschichte, deshalb habe ich es schon zum 2. Mal gemacht. Ansonsten lautet die Empfehlung ab 55. Ich bin beruhigt und dankbar, weil alles ok ist. In diesem Sinne: habt einen schönen Tag...#vorsorge #health #thankful #takecare #haveagoodday