ICE von Berlin nach Saarbrücken beschädigt – wurde er beschossen?

Berlin. Schrecksekunden für die Passagiere eines ICE der Deutschen Bahn: Auf der Fahrt von Berlin nach Saarbrücken splitterten am Donnerstag gegen 22:50 Uhr plötzlich mehrere Fenster. Auch an Zugtüren und -wänden knallte es.

Wie die Bundespolizei Karlsruhe mitteilte, sei der ICE 1536 in Höhe Ladenburg durch bisher unbekannte Gegenstände beschädigt worden. Auf Twitter teilten einige Fahrgäste Fotos von den getroffenen Scheiben. Ein Passagier mutmaßte, der Zug sei beschossen worden.

ICE 1536 beschädigt – Bundespolizei ermittelt

„Nach derzeitiger Kenntnis gibt es mehrere Beschädigungen an der Außenseite des Zuges“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Was genau die Schäden verursacht habe, müsse derzeit noch ermittelt werden. Reisende seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, da keine Gegenstände in den Innenraum des Zuges gelangt seien.

Mir geht's gut, dem beschossenen (!) ICE #1358 nicht so (genau das Fenster neben mir), die @DB_Bahn hat zwar gut reagiert und den Zug enden lassen, damit die @PolizeiMannheim untersuchen kann aber die Orga danach war das reine Chaos. Danke an alle besorgten ich bin zuhause. pic.twitter.com/w8u3cFJIAt — Tobias D. Krafft (@NetworkTobi) April 11, 2019

Die Deutsche Bahn stoppte den ICE nach dem Vorfall. Die etwa 150 Fahrgäste mussten in Mannheim umsteigen.

Im Laufe des Tages soll der Zug durch Spezialisten der Bundespolizei untersucht werden. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen um Hinweise unter 0721/120160.

#Zeugengesucht: ICE während Fahrt von #Berlin nach #Saarbrücken durch unbekannte Gegenstände beschädigt. Wir ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr 👉 https://t.co/fi2HjaxlWp *sl pic.twitter.com/gUhgqrvojr — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) April 12, 2019

