SEK-Einsatz in Salzgitter: Mann stirbt bei Wohnungssturm

In Salzgitter sind zwei Menschen nach einem Polizeieinsatz tot aufgefunden worden. Ein Mann hatte sich in einer Wohnung verschanzt.

Salzgitter. Bei einem SEK-Einsatz in Salzgitter ist am Salzgitter ein Mann gestorben. Nach der Erstürmung einer Wohnung fanden die Polizisten eine zweite Leiche.

In der Wohnung hatte sich ein Mann verschanzt und Spezialkräfte mit einer Waffe bedroht, als diese die Wohnung stürmen wollten. Daraufhin schoss die Polizei auf den Mann – einer der Schüsse war tödlich.

In der Wohnung fanden die Beamten dann einer weitere männliche Leiche. Die Todesursache in diesem Fall war jedoch zunächst unklar. Erste Hinweise auf Sprengstoff in der Wohnung bewahrheiteten sich nicht. Warum der mann sich in der Wohnung verbarrikadiert hatte, wurde zunächst nicht bekannt. (dpa/ac)