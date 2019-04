Thomas Gottschalk spricht über Ehe-Aus: "Gehen mir wirklich am Arsch vorbei"

Berlin. Thomas Gottschalk hat sich über seinen Zustand nach dem Ende seiner Ehe geäußert – und die Berichterstattung über die Trennung scharf kritisiert. Er sprach in seiner Radiosendung auf Bayern 1 am Sonntagabend.

Mitte März war bekannt geworden, dass sich Thomas Gottschalk und Frau Thea nach 42 Ehejahren getrennt haben.

Nach einem Song leitet er in der Sendung über: „Mick Jagger, dessen Herzklappe ist übrigens repariert. Meiner Klappe geht es gut, macht euch bitte keine Sorgen.“ Dann kritisiert er die Berichte über sein Ehe-Aus: „Die Leser irgendwelcher Weiberzeitungen, die gehen mir wirklich am Arsch vorbei, was die da im Moment alles lesen müssen.“

Thomas Gottschalk seit 1976 mit Thea verheiratet

Ihm gehe es gut, sagte Gottschalk in der Sendung. Er wisse auch nicht, „was man im Leben richtig und was man falsch macht. Man bemüht sich, wir gehen unseren Weg und werden älter“.

Eigentlich wollte Thomas Gottschalk Lehrer werden. In München studierte er Germanistik und Geschichte für die Grund- und Hauptschule. Doch dann entdeckte er das Radio für sich. Foto: imago stock&people

Ab den 70er-Jahren arbeitete er für den Bayerischen Rundfunk. Anfang der Achtziger holte ihn Frank Elstner zu Radio Luxemburg. In der Zeit war Gottschalk auch im Fernsehen zu sehen: Er moderierte zum Beispiel „Pop Stop“ oder „Telespiele“. Foto: imago/Rolf Hayo

Die 70er-Jahre waren ein aufregendes Jahrzehnt: Damals heiratete Gottschalk auch seine Frau Thea. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere: Von 1982 bis 1984 moderierte Gottschalk die Musikshow „Thommys Pop-Show“. 1984 fand ein Pop-Festival in der Dortmunder Westfalenhalle statt, bei dem unter anderem die Band „U2“ mit Sänger Bono (links) und Bassist Adam Clayton (rechts) spielte. Foto: imago stock&people

Der große Erfolg kam dann mit der ZDF-Sendung „Na sowas!“. Die Zuschauer liebten ihren Thommy für seine Spontaneität und seine lockeren Outfits. Viele internationale Stars kamen in die Show. 1986 war Bob Geldof zu Gast. Foto: imago stock&people



1985 plauderte Gottschalk mit Joan Collins. Foto: imago stock&people

Auch Moderator Günther Jauch folgte 1987 einer Einladung in die Show. Beide trafen sich im Laufe der Jahre immer wieder vor der Kamera und moderierten gemeinsam Shows. Foto: imago stock&people

Auch im Kino konnte Gottschalk Erfolge erzielen: Ab 1981 drehte er mit Mike Krüger (r.) die Filme „Piratensender Powerplay“, „Die Supernasen“, „Zwei Nasen tanken Super“ und „Die Einsteiger“. Kult! Foto: imago stock&people

Der Beginn von etwas Großem: Am 26. September 1987 startete Thomas Gottschalk als Moderator der beliebten Show „Wetten, dass...?“. Foto: imago stock&people

Gottschalk übernahm die Sendung von Showerfinder Frank Elstner (l.). Mit dem blonden Lockenkopf entwickelte sich „Wetten, das...?“ zu einer der erfolgreichsten Samstagabendshows. Foto: imago stock&people



Legendär sind die skurrilen Wetten der Wettkandidaten. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

Alle großen Stars kamen in die Show. Zum Beispiel 1994 Günther Jauch,... Foto: imago stock&people / imago/teutopress

... 2011 nahm Sänger Justin Bieber auf der „Wetten, dass...?“-Couch Platz.... Foto: imago stock&people

...und auch Robbie Williams und Model Naomi Campbell konnte Moderator Gottschalk ins deutsche Fernsehen locken. Foto: imago stock&people

Ab Oktober 2009 hatte „Wetten, dass...?“ ein Moderatorenduo: Gottschalk holte sich Michelle Hunziker als Co-Moderatorin. Foto: imago stock&people



Lässige Einfahrt in die Stierkampfarena von Palma: Beliebt waren auch die Sommersendungen von „Wetten, dass..?“ auf Mallorca. Gottschalk präsentierte der Fernsehnation eine Megashow mit Superstars. Foto: imago stock&people

Thomas Gottschalks Abschied von „Wetten, dass...?“ beginnt am 4. Dezember 2010, als sich Wettkandidat Samuel Koch in der Show schwer verletzt. Er bleibt querschnittsgelähmt. Danach gibt Gottschalk nach mehr als 20 Jahren „Wetten, dass...?“ auf – es liege „ein Schatten auf der Sendung“, sagt er. Foto: Robert Schlesinger / dpa

Der Abschied: Am 3. Dezember 2011 moderiert Gottschalk seine letzte „Wetten, dass...?“-Show. Foto: imago stock&people

Thomas Gottschalk war aber nicht nur fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen tätig, sondern auch für den Privatsender RTL. In den 90er-Jahren moderierte er die „Disney Filmparade“. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz

Und ein erneutes Wiedersehen mit Kollege Günther Jauch. Die beiden präsentierten von 1989 bis 1991 eine große Nachmittagsshow von der internationalen Funkausstellung in Berlin. Das Erfolgsprogramm: Spiele, Musik, Talk mit Gästen... Foto: Star-Media / imago



... und natürlich das sich kabbelnde Moderatorenduo in geschmacklich fragwürdigen Outfits.... Foto: imago stock&people

...wie auch hier zu sehen. Foto: Star-Media / imago

Nach dem Ende von „Wetten, dass...?“ wechselte Gottschalk zur ARD. Dort lief mit mäßigem Erfolg „Gottschalk Live“, eine halbstündige Vorabend-Talkshow. Die Sendung wurde schnell eingestellt. Foto: Sven Hoppe / dpa

Dann wechselte der Moderator zum Sender RTL. Dort saß er beim „Supertalent“ in der Jury. In der Live-Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ tritt der Moderator gemeinsam mit Günther Jauch gegen Studiokandidaten an und in „Back to School – Gottschalks großes Klassentreffen“ gibt es Treffen mit Promis und ehemaligen Schulkameraden. Foto: imago stock&people / imago/Karpe-Gora

Am 5. Juni versucht er es dann wieder mit einer großen Abendshow: In „Mensch Gottschalk“ plaudert er mit Gästen drei Stunden lang über Themen und Menschen, über die das ganze Land spricht. Foto: RTL



Dann leitete Gottschalk zu dem Lied „The Waves At Night“ von Phosphorescent über mit den Worten: „Auch in unserem Alter hören wir zwischendurch gerne noch romantische Musik.“ Thomas Gottschalk ist seit 1976 mit Thea verheiratet. Zuletzt war der Moderator als Gastjuror bei „Germany’s next Topmodel“ . Im November zerstörte ein Feuer Gottschalks Villa in Kalifornien.

