Mick Jagger: Foto auf Instagram zeigt Genesung nach Herz-Operation

New York. Ihm geht es besser – und das sollen auch alle sehen: Nach seiner Herz-OP meldet sich Musik-Legende Mick Jagger nun mit einem Foto auf Instagram bei seinen Fans. Darauf zu sehen: Jagger irgendwo im Grünen. „Ein Spaziergang im Park“, schrieb der 75-Jährige dazu.

Vor einer Woche hatte Jagger bereits getwittert und die Fans beruhigt. „Mir geht es viel besser und ich erhole mich“, schrieb der Frontmann der Rolling Stones in einem Tweet. Er bedankte sich darin auch für die Unterstützung und bei den Krankenhaus-Mitarbeitern „für die super Arbeit“. Zuvor hatte er sich für die verschobene Rolling Stones Tour entschuldigt.

US-Medienberichten zufolge hatte sich der Sänger in einem Krankenhaus in New York eine neue Herzklappe einsetzen lassen müssen. Ein Sprecher Jaggers wollte sich zu den Details von Jaggers Erkrankung zunächst nicht äußern.

Das Bild von Jagger vor blühenden Büschen, locker mit Kappe, Hemd, Jeans und Sneakers, zog zahlreiche Kommentare nach sich. Rocker Lenny Kravitz kommentierte: „Yeah, man!“. Und Jaggers Tochter Georgia May schrieb: „Liebe dich, Daddy.“

Mick Jagger entschuldigte sich bei seinen Fans

Die Rolling Stones Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger und Charlie Watts (von l.).

Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Wegen Jaggers Erkrankung hatten die legendäre britische Band zuvor ihre anstehenden Konzerte in Nordamerika verschoben.

Mick Jagger hatte seine Fans auf Twitter und Facebook um Entschuldigung gebeten.

„Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Tournee verschieben muss, aber ich werde sehr hart dafür arbeiten, so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren.“

Die Rolling Stones hatten für April, Mai und Juni 17 Auftritte in den USA und Kanada geplant. Die neuen Daten für den letzten Teil ihrer „No-Filter"-Tournee, die 2017 in Europa begonnen hatte, wollte die Gruppe in Kürze verkünden. (dpa/msb/sdo)