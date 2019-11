Tatort aus Münster: Boerne und Thiel suchen Doppelgänger

Münster. In Sandaletten muss der Kommissar die Leiche begutachten, das einzige Paar Schuhe haben sie ihm vor der Wohnungstür geklaut, der Nachbar beteuert seine Unschuld. Ja, es ist Münster-Abend beim „Tatort“, und die Folge „Spieglein, Spieglein“ lässt von Beginn an keinen Zweifel, dass sich nahezu alles wieder um die Herren Thiel und Boerne drehen wird, während nebenbei ein kleiner Rest Krimi abgespult wird.

Dabei bereiten Matthias Tiefenbacher (Regie) und Benjamin Hessler (Drehbuch) diesmal gar eine Serienkiller-Story für den Münsterländischen Tatort-Kosmos mundgerecht zu: Die ausgesuchten Opfer sind regelrechte Doppelgänger von Thiel (Axel Prahl), Boerne (Jan Josef Liefers) und ihren Kollegen. „So sehe ich also aus, wenn ich tot bin“, brummt die Staatsanwältin (Mechthild Großmann) einigermaßen entgeistert, als sie ihr Ebenbild auf dem Obduktionstisch erblickt.

Boerne und Thiel müssen nach ihren Doppelgängern fahnden

Wer hat nur so einen Spaß daran, das Polizeiteam zu quälen? Die potenzielle Täterin (Kathrin Angerer) wird als stille Beobachterin früh serviert. Was sie antreibt, sofern sie es denn ist, bleibt natürlich erst mal offen. Die zweite Leiche ist so kleinwüchsig wie Boernes Assistentin (ChrisTine Urspruch), logisch, nun müssen Boerne und Thiel nach ihren eigenen Doppelgängern in der Stadt fahnden.

Denn neben den Toten fanden sich stets persönliche Gegenstände ihrer lebenden Pendants. Und nicht nur Thiels Schuhe sind verschwunden, auch Boernes Mütze ist weg. Das beginnt, fast ganz ohne die ritualisierten Kaspereien der Reihe, sogar recht vergnüglich, wenn Ermittler auf dem Revier plötzlich zu Befragten werden und sich dann mit ihren Widersprüchen als die lausigsten Zeugen überhaupt entpuppen.

Und im Sprüche-Arsenal der beiden ewigen Streithanseln findet sich dann auch immer noch manches Bonmot. Boerne zu Thiel: „Da draußen läuft einer rum, der aussieht wie Sie und bald von seinem Leiden erlöst wird.“

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) ist nicht gerade begeistert davon, dass eine Doppelgängerin von ihr ermordet worden ist – und ihre verlorenen Zigaretten am Tatort wieder auftauchen. Foto: WDR/Thomas Kost

Schnell ahnen Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, l.) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, r.), dass es jemand auf sie abgesehen hat. Die Recherche dauert auch mal bis zum nächsten Morgen – Rasur im Revier. Foto: WDR/Thomas Kost

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, l.), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.l.), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch, r.) – sie alle vermissen etwas. Zufall? Foto: WDR/Thomas Kost

Frank Thiel schaut sich auf Boernes Handy an, welche Bilder gerade im Internet kursieren: Er wurde fotografiert, wie er scheinbar lachend am Tatort steht. Foto: WDR/Thomas Kost

Kommissar Mirko Schrader (Björn Meyer) hat die Urlaubsvertretung von Kommissarin Nadeshda Krusenstern übernommen – und gelegentlich ganz gute Tipps. Foto: WDR/Thomas Kost



Kommt auch mal vor: Silke Haller „Alberich“ (ChrisTine Urspruch) wird von Boerne (Jan Josef Liefers) befragt. Foto: WDR/Thomas Kost

Raste mit dem Rad zum Nacht-Einsatz: Kommissar Thiel schaut sich den Tatort an. Foto: WDR/Thomas Kost

Erstaunlich ähnlich: Prof. Karl-Friedrich Boerne beim Brillenvergleich mit seinem Doppelgänger. Wie Axel Prahl spielt Liefers eine Doppelrolle. Foto: WDR/Thomas Kost

Münsteraner Taxifahrer unter sich: Herbert Thiel (Claus D. Clausnitzer, r.) zeigt seinem Kollegen Fritz Mertens (Wolfgang Packhäuser, l.) die neuen Visitenkarten. Auch sie sind plötzlich in den Doppelgänger-Fall verwickelt Foto: WDR/Thomas Kost

Birgit Brückner (Kathrin Angerer) wirft einen Blick in den Rückspiegel. Sie verkehrte mit einem Straftäter. Hat sie etwas mit dem Fall zu tun? Foto: WDR/Thomas Kost



Thiel und Boerne an der JVA Münster. Foto: WDR/Thomas Kost

Verblüfft: Dieser Münsteraner (Axel Prahl) und seine Frau (Regine Schroeder) wundern sich, was vor ihrer Haustür los ist – und was der Kommissar von ihm will, der ihm auch noch zum Verwechseln ähnlich sieht. Foto: WDR/Thomas Kost



Man könnte sich fragen: „Was ist bloß mit Münster los?“

Aber leider schlagen Tiefenbacher und Hessler aus den wunderbaren Möglichkeiten dieses Doppelgänger-Motivs so gut wie kein Kapital. Im Gegenteil: Als Schnösel Boerne mit seinem Gegenüber endlich auf dem Sofa hockt, einem verschnarchten Jazzmusiker, da springt statt eines Funken sprühenden Schlagabtauschs über den Jahrmarkt der Eitelkeiten nur ein müder Brillen-Gag heraus.

Und Thiels optischer Zwilling sieht mit dünnem Schnauzbart und Hütchen einfach nur ganz lustig aus – mehr ist da nicht zu entdecken. „Was ist bloß mit Münster los?“, heißt es einmal mittendrin, und was der Fragende ganz erschrocken auf die Serienmorde münzt, könnte man auf die „Tatort“-Reihe übertragen.

Die kreist seit Langem um sich selbst und setzt nur noch selten zu den komödiantischen Höhenflügen an, die sie einst so hervorhob aus dem Krimi-Einerlei. Es ist wohl der Fluch des Dauererfolgs beim Publikum. Risiken mag man da nicht mehr eingehen. Schade.

Fazit: Das Doppelgänger-Motiv ist eine hübsche Idee, aus der man aber mehr machen muss.