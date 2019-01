Andreas Gabalier: Warum es Kritik am Faschingsorden für den Sänger gibt

Auszeichnung Scharfe Kritik an Karl-Valentin-Orden für Andreas Gabalier

München. Er nennt sich „Volks-Rock’n’Roller“: Damit ist der österreichische Musiker Andreas Gabalier sehr erfolgreich. Dem 34-Jährigen will die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla am Samstag den Karl-Valentin-Orden verleihen. Und daran gibt es jetzt viel Kritik.

Dass Gabalier die Auszeichnung bekommen soll, steht schon seit November fest. Die Närrische Gesellschaft Narrhalla sehe Gabalier als angemessen geeignet, die Spitzfindigkeiten des großen Münchner Humoristen Valentin und seine Ziele und Ideale in der heutigen Zeit zu verkörpern, hieß es in der Begründung, es gebe Parallelen zwischen Gabalier und Karl Valentin, der „sich zeitlebens als Volkssänger sah“.

Vorwurf: Frauenfeindlich und rechtspopulistisch

Frauenfeindlich, homophob und rechtspopulistisch findet etwa Sabine Rinberger, die Leiterin des Valentin-Karlstadt-Musäums, Gabaliers Werke – und erinnert im Gespräch mit dem BR, dass sich Valentin immer gegen Volkstümelei gestellt habe. Dass Gabalier diesen Orden bekommen soll, „das halte ich für kriminell“, so Rinberger.

Wie der BR berichtet, will sich der Kabarettist Holger Paetz in einem offenen Brief gegen die „Entwürdigung des großen Münchners“ Valentin wehren.

Auch Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) versteht die Auszeichnung Gabaliers nicht, er sprach gegenüber der „tz“ von einem „schockierenden Fehlgriff“.

Papst Benedikt, Loriot und Philipp Lahm bekamen Orden

Die Narrhalla verleiht die Auszeichnung seit 1972. Träger des Karl-Valentin-Ordens sind unter anderen Loriot, Helmut Dietl, Udo Wachtveitl und Senta Berger, aber auch der emeritierte Papst Benedikt XVI., Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Ex-Fußballer Philipp Lahm.

Gabalier soll den Orden beim Ball der Faschingsgesellschaft am 2. Februar in München bekommen. Die Laudatio hält Musiker Peter Kraus. (moi/mit dpa)