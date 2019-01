"Leaving Neverland": Zwei Männer erheben Vorwürfe gegen Michael Jackson

Am 29. August 2018 wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden.

Seinen Erben bringt der „King of Pop“ weiter Millionen ein. Seit fünf Jahren führt er die Liste der bestverdienenden toten Stars an. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ im Jahr 2017 waren es mit Plattenverkäufen, Einnahmen aus dem Musikrechte-Katalog und aus Shows über Jackson etwa 75 Millionen Dollar.

Im Juni 2009 starb Michael Jackson im Alter von 50 Jahren an einem tödlichen Mix von Medikamenten. Mitte Juli hätte eigentlich seine Comeback-Tour in London beginnen sollen. Zehn Wochen nach seinem Tod wurde Jackson in einem Mausoleum auf dem Forest Lawn Friedhof in Glendale nahe Los Angeles bestattet.

1993 behauptete ein 13- jähriger Junge, im Jackson-Schlafzimmer Opfer sexueller Annäherungen geworden zu sein. Der Star bestritt das konsequent, einigte sich aber schließlich mit der Familie des Jungen auf eine Abfindung in Millionenhöhe. Ähnliche Beschuldigungen eines Teenagers führten 2005 zu einem „Jahrhundertprozess“, der mit einem Freispruch endete.

In Erinnerung bleibt auch der bizarre Auftritt 2002 in Berlin. Der damals 44-Jährige zeigte sich den wartenden Fans am Fenster seiner Suite im fünften Stock des Adlon-Hotels in Berlin – und hielt seinen neun Monate alten Sohn Prince Michael II. über die Balkonbrüstung.

Später bekam das Image des Mega-Stars Kratzer. Viel wurde über sein Privatleben spekuliert. Diese Aufnahme zeigt Michael während eines Konzerts seiner HIStory World Tour im November 1996 in Auckland (Neuseeland).

Hier zeigt Jackson eine halsbrecherische Show bei „Wetten, dass..?" in der Duisburger Rhein-Ruhr-Halle.

Den Titel „King of Pop“ hatte sich Jackson selbst verliehen. Seine Moonwalk-Tanzschritte, Songs, Videos und die Bühnenspektakel stellten die Pop-Welt in den frühen 80er Jahren auf den Kopf.

Michael Jackson flüchtete sich in die Musik. Seine Superhits wie „Thriller“, „Off the Wall“, „Billie Jean“, „Beat It“, „Bad“, „Dangerous“, „History“ stürmten über Jahre hinweg die Charts.

Foto: REUTERS / STR New / Reuters

1993 erzählte er im Interview mit Oprah Winfrey von Gewalt in der Familie.

Sein Vater, so Jackson (2.v.l.), „hat mir nie gesagt, dass er mich liebt“.

Später lamentierte der Musiker in TV-Interviews über seine „verlorene Kindheit“.

The Jackson Five 1976.

Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / ASSOCIATED PR

Michael Jackson wurde am 29. August 1958 als siebter von neun Brüdern und Schwestern Gary im US-Bundesstaat Indiana geboren.

Weltstar, Ausnahmekünstler, Idol: Michael Jackson wurde von seinen Fans als „King of Pop“ gefeiert. Wir blicken zurück auf sein Leben.

Berlin. Mehr als vier Stunden Laufzeit, Medienberichten zufolge betretene Stille, dann Standing Ovations für die beiden Männer, um die es in einer neuen Dokumentation geht. Beim renommierten Filmfestival „Sundance“ in Utah läuft „Leaving Neverland“. Ein Film, der schon im Vorfeld für Unruhe gesorgt hat.

Denn die Dokumentation, die in diesem Jahr auch in zwei Teilen auf HBO in den USA gezeigt werden soll, befasst sich mit dem inzwischen toten Sänger Michael Jackson – und wie seine Zuneigung zu zwei Kindern die Grenzen des Legalen weit überschritten haben soll.

Jackson soll sich zu Lebzeiten mit Wade Robson und James Safechuck angefreundet, als diese sieben beziehungsweise zehn Jahre alt waren, heißt es bei HBO zum Film. Der Dokumentarfilmer Dan Reed ist verantwortlich für die Produktion.

Ausführliche Schilderungen, was passiert sein soll

Die heute über 30 Jahre alten Männer und deren Familien erzählen ihm in der Dokumentation, wie Jackson sie sexuell missbraucht haben soll. Der Musiker war 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben. Jackson zählt zu den größten Stars aller Zeiten und entscheidende Figur des Pop-Genres.

In dem Film werden bisher unbekannte Behauptungen gegen Jackson aufgestellt. So hätte Jackson mit dem zehnjährigen Safechuck Hochzeit gespielt und ihm einen Ring gegeben.

Aufgrund teils expliziter Beschreibungen angeblicher Vorfälle hatte das Filmfestival Psychologen bereitgehalten, die verstörte Zuschauer hätten behandeln können. Auch stand die Veranstaltung unter Polizeischutz – Jackson-Fans hatten den Regisseur zuvor bedroht.

"Leaving Neverland": 5 shocking moments from Michael Jackson sexual abuse doc https://t.co/NkdNkYjxud pic.twitter.com/KZbohhTJXg — Variety (@Variety) January 25, 2019

Nachlassverwalter von Jackson kritisieren Film scharf

Rechtsvertreter von Jackson, dessen Vater 2018 gestorben ist, haben bereits in einem Statement kundgetan, was sie von der Dokumentation halten. So sei der Sänger zu Lebzeiten schon angegriffen worden, jetzt gehe es im Tod weiter.

Die „Neverland“-Ranch von Michael Jackson steht wieder zum Verkauf – für 67 Millionen US-Dollar. Da sollte man schon genau hinsehen. Diese Bilder entstanden im Juli 2009, kurz nach dem Tod des „King of Pop“. Hier: Der Eingang zur 1200 Quadratmeter großen Villa. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Zwei solcher Schilder markierten damals den Haupteingang zur Ranch, die Michael Jackson 1988 gekauft hatte. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Der Wasserfall befindet sich noch immer auf dem knapp elf Hektar großen Gelände. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Der von Jackson angelegte Zoo ist inzwischen allerdings verschwunden. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Das vielleicht berühmteste „Neverland“-Motiv: Die Miniaturversion des Bahnhofs aus Disneyland. Das Gebäude ist im Kaufpreis von umgerechnet knapp 63,5 Millionen Euro enthalten – samt Schienennetz. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Benannt ist die Ranch übrigens nach dem Märchenland aus den Werken James Matthew Barries aus dem 19. Jahrhundert, deren Bewohner nicht altern. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Und wer nicht altert, braucht zumindest einen Vergnügungspark im Garten. Den gibt es inzwischen allerdings auch nicht mehr. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Und selbst der Name hat sich geändert, „Sycamore Valley Ranch“ heißt sie jetzt wieder. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Den Kinosaal mit 50 Plätzen aus Jacksons Zeiten gibt es noch. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Auch das Tanzstudio gehört nach wie vor zur Ranch. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Über den Verbleib von Jacksons Badewanne macht die Maklerin dagegen keine Angaben. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Jacksons Nachlassverwalter attackierten die Macher des Films entsprechend scharf. „Dies ist noch eine reißerische Produktion im ungeheuerlichen und erbärmlichen Versuch, Michael Jackson auszubeuten und aus ihm Kapital zu schlagen“, teilten sie dem „People“-Magazin zufolge mit.

„Wade Robson und James Safechuck haben beide unter Eid ausgesagt, dass Michael sich ihnen gegenüber nie unangemessen verhalten hat.“

"Leaving Neverland": 5 shocking moments from Michael Jackson sexual abuse doc https://t.co/NkdNkYjxud pic.twitter.com/KZbohhTJXg — Variety (@Variety) January 25, 2019

Robson und Safechuck hatten Beschuldigungen vorher zurückgenommen

Der Tänzer und Choreograf Wade Robson hatte Jackson unter Eid vom Pädophilie-Verdacht reingewaschen, ihm 2013 aber Missbrauch vorgeworfen. Zur Begründung seiner geänderten Aussage erklärte er, der „King of Pop“ habe ihn damals einer Art Gehirnwäsche unterzogen.

Der Computerprogrammierer James Safechuck hatte Jackson 2014 laut „People“-Magazin vorgeworfen, ihn im Alter von zehn Jahren missbraucht zu haben. Er habe Jackson auf mehreren bezahlten Reisen besucht und ihn auf einer Konzerttournee begleitet.

Auch die Mütter kommen in der Dokumentation ausführlich zu Wort und erklären, warum sie erlaubten, dass ihre Söhne immer wieder bei Jackson übernachteten. (ses/dpa)