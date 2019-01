Hawaiian Airlines: Tod von Flugbegleiter - Flugzeug macht Notlandung

In San Francisco musste ein Flugzeug der Hawaiian Airlines notlanden.

Berlin. Ein Flug von Hawaiian Airlines musste in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) einen unplanmäßigen Stopp am Flughafen in San Francisco einlegen. Ein Flugbegleiter war während des Fluges gestorben. Das schreibt die Fluggesellschaft auf ihrem Twitter-Profil.

Das Flugzeug war mit 253 Passagieren und 12 Crew-Mitarbeitern von Honululu abgeflogen. Nach einigen Stunden machte der Pilot eine Durchsage und bat Menschen mit einer medizinischen Ausbildung um Hilfe.

Mitarbeiter und Helfer versuchten, den Flugbegleiter zu reanimieren. Das blieb erfolglos. Wie der Fernsehsender KPIX berichtet. Als Todesursache wird ein Herzinfarkt vermutet.

31 Jahre lang für die Fluggesellschaft gearbeitet

Wie die Fluggesellschaft in einer Twitter-Nachricht mitteilt, handelt es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter, der 31 Jahre lang für die Fluglinie arbeitete.

„Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust von Emile Griffith, ein Mitglied unserer Flugbegleiter, seit mehr als 31 Jahren. Er starb, während er in unserem Flug zwischen Honolulu und New York letzte Nacht arbeitet“, schreibt die Gesellschaft in ihrer Mitteilung.

Die Fluggäste wurden in San Francisco auf andere Flugzeuge verteilt. (msb)