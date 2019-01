Streit unter Jugendlichen - zwei Personen von S-Bahn erfasst und getötet

An der S-Bahn-Haltestelle Frankenstadion in Nürnberg starben in der Nacht zwei Jugendliche.

Sie stritten offenbar, stürzten in die Gleise, die S-Bahn konnte nicht mehr bremsen. Zwei Jugendliche starben in der Nacht in Nürnberg.

Nürnberg. Dramatisches Ende eines Streits in Nürnberg: Zwei Jugendliche unter 18 Jahren starben, nachdem sie nach einem Streit auf die S-Bahn-Gleise gerieten. Der einfahrende Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte die Jugendlichen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen nicht freiwillig in das Gleisbett gerieten, sondern gestoßen wurden. Das bestätigte ein Sprecher unserer Redaktion. Eine Mordkommission ermittelt.

Polizei sucht nach dritter Person

Laut Polizei waren in der Nacht zu Samstag mehrere Jugendliche an der Haltestelle Frankenstadion in Nürnberg auf dem Bahnsteig aneinandergeraten. Drei Personen seien dann ins Gleisbett geraten. Einer habe sich in Sicherheit bringen können, zwei seien von der einfahrenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Warum es bei dem Streit ging, ist bisher noch unklar. Laut des Polizeisprechers wird nach der dritten Person, die sich retten konnte, derzeit noch gesucht.

Der Bayerische Rundfunk berichtet, es habe sich um eine Schlägerei unter Jugendlichen gehandelt, die aus einer nahegelegenen Diskothek gekommen seien. (sdo)