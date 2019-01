Flugzeugunglück Alpen: Vier Deutsche sterben - insgesamt sieben Tote

Flugzeugunglück in den Alpen: Dieses vom italienischen Bergrettungsdienst zur Verfügung gestellte Bild zeigt eine Gruppe von Bergrettern, die neben den Trümmern eines Hubschraubers stehen.

Zusammenstoß Vier Deutsche sterben bei Flugzeugunglück in Italien

Rom. Die Zahl der Toten nach dem Zusammenstoß eines Touristen-Kleinflugzeugs und eines Hubschraubers in den italienischen Alpen ist auf sieben gestiegen. Unter den Opfern sind vier Deutsche, wie die italienische Polizei am Samstag sagte. Zuvor war von fünf Toten und zwei Schwerverletzten die Rede.

Am Abend waren die Bergungsarbeiten wegen der Dunkelheit und der Gefahr am Einsatzort abgebrochen worden, sie gingen am Samstag weiter.

Flugzeugunglück im Dreiländereck

Unter den Toten ist nach Angaben des italienischen nationalen Bergrettungsdienstes auch ein 49 Jahre alter Bergführer aus Deutschland. Er arbeitete demnach in der Region als Bergführer.

Er war einer von fünf Personen an Bord des Helikopters. Zwei weitere Tote hätten in dem Kleinflugzeug gesessen. Zwei Menschen überlebten den Berichten zufolge schwer verletzt.

Bereits am Freitag hatte der italienische nationale Bergrettungsdienst getwittert, dass zwei Menschen das Unglück überlebt hätten. Ein Überlebender sei Schweizer, der andere französischer Nationalität. Mehrere Helikopter waren mit Rettern auf dem Weg zu der Unfallstelle.

Der Unfallort am Rutor-Gletscher im Aostatal liegt im Länderdreieck zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz im hochalpinen Gebiet.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo die Maschine ungefähr abstürzte.

Italienische Medien berichteten, dass der Hubschrauber aus Courmayeur zum Heli-Skiing im Einsatz war. Das Kleinflugzeug war laut Nachrichtenagentur ADN Kronos im französischen Skiort Megève gestartet. (dpa/msb/sdo)