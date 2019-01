Hermes-Paketbote wirft Päckchen auf Balkon – Nutzer monieren Arbeitsbedingungen

Berlin. Ein Hermes-Paketbote ist dabei gefilmt worden, wie er Pakete zustellen wollte, in dem er sie auf einem Balkon wirft. Immer wieder schlägt der Versuch fehl, das Pakat schlägt mehrfach auf dem Boden auf. Auf Twitter gibt es nicht nur Kritik an dem Postboten – viele äußern wegen der schlechten Arbeitsbedingungen bei Paketzustellern auch Verständnis.

Da immer mehr Kunden online bestellen, sind Paketboten häufig die Leidtragenden: Sie müssen unter gleichen Lohnbedingungen mehr arbeiten – das finden viele unfair.

Aber auch ungeachtet davon kann man dem Boten fehlende Einsatzbereitschaft nicht unterstellen. Die Aufnahme, die derzeit auf sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Reddit kursiert, zeigt die ganze Entschlossenheit des Boten. Denn er wirft das Paket gleich mehrmals vom Dach seines Hermes-Vans in die Höhe.

Hermes-Bote wirft Pakete

Krachend schlägt die Lieferung in den ersten Versuchen auf – zuerst gegen die Balkonbalustrade, dann unten auf den Gehweg. „Er schafft es nicht“, hört man die Frau sagen, die offenbar die unorthodoxen Zustellversuche filmt. Doch der Paketbote gibt nicht auf.

Der dritte Wurf führt schließlich zum Erfolg – auch wenn ein bisschen Glück im Spiel war und das Päckchen wie ein Netzroller beim Tennis über die Kante des Balkons schrappte. Sei es drum: Zustellung „erfolgreich“.

So reagiert Hermes auf die Wurf-Aktion

Im Netz sorgt der motivierte Paketbote erwartungsgemäß für Heiterkeit. So schreibt etwa eine Twitter-Nutzerin, Hermes habe nicht umsonst den Namen des fliegenden Götterboten gewählt. Eine andere gibt zu bedenken: „Bei ‘nicht angetroffen’ auf der Karte das ‘an’ durchstreichen nicht vergessen.“

Aber es gibt auch Nutzer, die es weniger lustig finden. Sie haben sogar Verständnis für den Hermes-Boten, weil die Zahl der Online-Bestellungen zunimmt, die Arbeitsbelastung zumimmt und der Lohn gleich bleib.

Eine Auswahl von Kommentaren:

„Jetzt verstehe ich endlich, was #Hermes meint mit dem Hinweis, ihre Boten unternehmen DREI Zustellversuche.“

„An alle, die sich unflätig über den Hermes Boten äußern: Hört doch einfach auf, jeden Scheiß bei Amazon zu bestellen. Kauft auf Vorrat und bei einem lokalen Händler - oder macht mal ein Praktikum als Lieferbote ...“

Hermes selbst scheint die Angelegenheit weniger spaßig zu finden und bittet um mehr Details, damit man der Sache nachgehen könne. Doch der Inhaber des Twitter-Accounts @Weltregierung, über den das Video verbreitet worden war, ließ wissen, dass er nicht der Urheber sei.

Was zum... das habe ich auch noch nie gesehen. Das geht überhaupt nicht, nenne mir bitte ggf. mehr Details (Ort, Uhrzeit, Kennzeichen) per DN. ^s — Hermes Germany (@hermesDE) January 24, 2019

Schlechte Arbeitsbedingungen bei Paketzustellern

Dass Paketdienste wie Hermes die Schuld für solche Aktionen auch bei sich selbst suchen könnten, gab ZDF-Moderator Jan Böhmermann zu bedenken und kritisierte damit DHL. Er postete einen Beitrag aus seiner Sendung „Neo Magazin Royal“, in dem die Arbeitsbedingungen von Paketboten angeprangert werden.

Paketzusteller in der Kritik: Wer bei der Post oft krank ist, bekommt nur befristeten Job

Immer wieder stehen Zulieferer wie DHL, Hermes oder DPD in der Kritik. Weil der Online-Handel boomt, fehlen Paketdiensten die Mitarbeiter, doch der Job ist hart und Geld gibt es wenig. Hermes will deshalb den Preis für Paket-Zustellungen an die Haustür erhöhen. Bei DHL gelten bereits höhere Preise für bestimmte Pakete. (cho)