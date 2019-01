Dinah Schilffarth tot - Schauspielerin erliegt ihrem Krebs

Berlin. Die Schauspielerin Dinah Schilffarth („Verbotene Liebe“) ist gestorben – mit 45 Jahren. Das berichtet die „Bild“-Zeitung“ und beruft sich auf ein Gespräch mit dem Vater der Schauspielerin.

Demnach verstarb Schilffarth , die in der Daily Soap „Cleo Winter“ spielte, am Montagabend an den Folgen einer Krebserkrankung. Bereits im Jahr 1997 war bei ihr Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Schilffarth unterbrach damals ihre Karriere für eine Therapie, die zunächst anschlug.

Dinah Schilffarth mit Schauspielkollege Roland Pfaus verheiratet

„Wir sind alle geschockt! Dabei hatten wir gehofft, es würde auch dieses Mal alles gut“, zitiert die Zeitung (Bezahlinhalt) den Vater. Im Frühjahr 2018 hatte die Schauspielerin laut des Berichts erfahren, dass der Krebs zurück sei.

Bei den Dreharbeiten zur Serie „Verbotene Liebe“ hatte Schilffarth ihren Schauspielkollegen Roland Pfaus kennengelernt. Sie wurden erst in der Serie ein Paar – später auch im richtigen Leben. Sie heiraten und haben zwei gemeinsame Söhne. (les)