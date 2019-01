Hartz IV: Empfängerin soll in Maßnahme Grundschulaufgabe lösen - Entsetzen bei Twitter

Berlin. Das Jobcenter verpflichtet Hartz-IV-Empfänger häufig zu Maßnahmen geschickt. Verweigern sie, kann die Behörde Sanktionen erlassen. Deshalb erklären sich Hartz-IV-Empfänger trotz Widerwillen bereit, diese Maßnahmen zu absolvieren. Häufig sorgen diese Verpflichtungen jedoch für Aufsehen.

So auch in dem Fall einer arbeitslosen Frau. Auf Twitter sorgt derzeit ein Foto von einer Grundschulaufgabe für Aufregung, weil sie von der ihr in einer Maßnahme gelöst werden sollte. Darin wurden Fragen gestellt, die auch für einen Grundschulkind eher zu der leichteren Sorte gehören.

Ein paar Beispiele: Schreibt man Mütze mit tz? Oder doch nur mit einem Z? Und wie sieht es bei Herz, Putzeimer und Kerze aus? Mit diesen Fragen sah sich die Arbeitslose konfrontiert.

In direkter Du-Ansprache – „Schreibe unter des Bild das passende Wort“ – war sie aufgefordert, kleine Illustrationen zu beschriften. Und konnte nicht glauben, was ihr da gerade passiert. Das Jobcenter reagierte auf die Kritik an der Maßnahme.

Hartz-IV-Maßnahme sorgt für große Kritik

Sie sprach mit ihrer Tochter darüber, die postete ein Foto des Arbeitsbogen bei Twitter: „Das ist pure Erniedrigung erwachsener intelligenter Menschen“, schrieb sie dazu. Aber auch, dass ihrer Mutter Sanktionen drohten, sollte sie fernbleiben.

Das Arbeitsamt kann die Kritik nachvollziehen.

Der Beitrag wurde Tausende Male getelt. Darunter sammeln sich unzählige Kommentare. Viele sind entsetzt über diese Maßnahme.

Hier eine Auwahl von Kommentaren:

„Das ist jetzt nicht Dein Ernst?“

„Und da wird man einfach so geduzt? Das ist ja obendrein auch noch frech.“

„Mit solchen Bögen arbeite ich in der Nachhilfe mit Kindern der 3. und 4. Klasse.“

Die Empörung beim Kurnachrichtendienst Twitter war entsprechend schnell groß, auch die Agentur für Arbeit reagierte, bat die Nutzerin, Kontakt aufzunehmen, um die Authentizität des Arbeitsblattes zu klären.

Papier kommt sonst an Grundschulen zum Einsatz

Die SPD-Spitze um Andrea Nahles und Hubertus Heil will Hartz IV gerne abschaffen.

Inzwischen ist offenbar ermittelt, wo da was genau geschehen ist. „Stern.de“ zitiert eine Sprecherin der Arbeitsagentur: „Es stimmt, dass dieses Arbeitspapier bei einem Maßnahmeträger in Niedersachsen ausgehändigt wurde“, sagt dieser. „Es stimmt auch, dass das Papier sonst an Grundschulen zum Einsatz kommt“, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage.

Schriftlich habe die Agentur zudem erklärt, dass die Weiterbildungsmaßnahme, die die Mutter besuchte, für viele Menschen gedacht sei und zuerst die Sprachkompetenzen ergründet werden müssen.

Bundesagentur für Arbeit kann Kritik nachvollziehen

In Grundschulen sind solche Aufgaben üblich.

„Wir können gut verstehen, dass die Teilnehmenden dies kritisieren und teilen diese Meinung auch“, so die Pressestelle der Bundesagentur. Dass die Teilnehmer geduzt würden, sei nicht in Ordnung. Auch deshalb könne man die Kritik nachvollziehen.

