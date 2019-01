Berlin. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat offiziell Anklage gegen den 21-jährigen Verdächtigen Ali B. erhoben, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Der Iraker soll vor rund acht Monaten die 14-jährige Susanna aus Heimtücke sowie zur Verdeckung einer Straftat ermordet haben.

Der in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige hat gestanden, in der Nacht zum 23. Mai 2018 Susanna getötet zu haben. Die Leiche wurde am 6. Juni in Wiesbaden-Erbenheim gefunden. (les/dpa))