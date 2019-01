Matthias Schweighöfer bricht wegen Schmerzen Konzert ab

Berlin/Erfurt. Wegen Schmerzen hat Sänger und Schauspieler Matthias Schweighöfer am Dienstagabend in Erfurt ein Konzert abgebrochen. Der 37-Jährige habe sich bei dem Auftritt einen Nerv eingeklemmt, teilte der Konzertveranstalter am Mittwoch mit.

Schweighöfer ist mit seiner Band auf Tour, die wie das Debüt-Album „Lachen, weinen, tanzen“ betitelt ist. Am Dienstagabend trat er in der Erfurter Messehalle auf. Der Sänger hatte gegen 22 Uhr die Bühne verlassen und war nicht mehr wiedergekommen.

Schweighöfer offenbar mit Krankenwagen in Klinik gebracht

Schweighöfer habe sich kurz vor dem Ende der Show bei einer unglücklichen Bewegung einen Nerv eingeklemmt und habe die Show nicht beenden können, teilte der Veranstalter mit. über Schmerzen und Sehstörungen geklagt. Der Sänger sei mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden.

Auf ärztlichen Rat hin werde das Schweighöfer-Konzert am Mittwochabend in Zwickau abgesagt, teilte der Veranstalter mit. Die nächsten Konzerte am Freitag, 25. Januar, in Köln, am 26. Januar in Bremen und am 28. Januar in Frankfurt sollen wie geplant stattfinden.

Fans können Karten für Schweighöfer-Konzert in Zwickau zurückgeben

Schweighöfer-Fans, die Karten für das Konzert in Zwickau haben, können nach Angaben des Veranstalters die Karten entweder zurückgeben oder für die Konzerte in Berlin (31. Januar) oder Cottbus (3.2.) benutzen.

Schweighöfer ist als Schauspieler ein Star, zu seinen bekanntesten Filmen zählen „What A Man“, „Schlussmacher“ und „Vaterfreuden“. Schweighöfer spielte die Hauptrolle in der ersten deutschen Amazon-Prime-Produktion „You Are Wanted“. Sein erstes Konzert gab Matthias Schweighöfer im Februar 2017. (moi/mit dpa)