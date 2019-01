Hollywood: Oscar Academy gibt Nominierungen bekannt

Oscar-Hoffnungen kann sich auch „Werk ohne Autor“ mit Tom Schilling in der Hauptrolle machen.

Am Dienstag werden die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben. Die deutsche Produktion „Werk ohne Autor“ darf auf eine Nominierung hoffen.

Filmpreis Oscar Academy gibt am Dienstag Nominierungen bekannt

Los Angeles. Es ist wieder so weit: In Los Angeles werden am Dienstag (ab 14.20 Uhr MEZ) die Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben.

Wer nominiert werden soll, ist natürlich noch nicht bekannt. Es gibt aber natürlich Favoriten:

Zum Beispiel „A Star is Born“, „Vice“, „Green Book“ und „Bohemian Rhapsody“. Hoffnungen auf Nominierungen und einen Oscar dürfen sich Schauspieler wie Christian Bale, Bradley Cooper, Rami Malek, Lady Gaga, Glenn Close, und Olivia Colman machen.

Die Golden Globes, die am 6. Januar stattfanden, gelten als Gradmesser für die Oscars. Bei der diesjährigen Verleihung gewann der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ über den Queens-Sänger Fredie Mercury. Rami Malek und Glenn Close wurden mit einem als „beste Hauptdarsteller/in“ ausgezeichnet.

Die Oscar-Trophäen werden am 24. Februar in Hollywood zum 91. Mal vergeben.

Unter den Anwärtern für den Auslands-Oscar ist das deutsche Künstlerporträt „Werk ohne Autor“. Der Film von Florian Henckel von Donnersmarck schaffte es vorab auf eine Liste von neun Kandidaten, fünf kommen in die Endrunde. Von Donnersmark hat bereits einen Oscar gewonnen, 2007 mit seinem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“, das zugleich sein erster Langfilm war. (dpa/aba)