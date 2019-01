Venedig: Touristen könnten in Zukunft Eintritt zahlen

Venedig ächzt unter Massen an Touristen, die die kleine Stadt besuchen. Die Stadt will mit einer Abgabe den Besucherstrom begrenzen.

Venedig. Täglich schieben sich Abertausende Touristen durch die Gassen der zauberhaften Lagunenstadt. Ein Großteil der Venedig-Besucher kommt von den riesigen Kreuzfahrtschiffen. Diese Seeungeheuer setzen pro Jahr etwa anderthalb Millionen Touristen ab, so die Zahlen der Tourismusbehörde. Wenn sich solche Massen durch die Straßen bewegen, ist vom venezianischen Flair nur noch wenig zu spüren. Verstopfte Straßen, Lärm – und jede Menge Müll sind die Folgen. Sehr zum Ärger der Einwohner.

„Es reicht!“ – Seit Langem protestieren die noch etwa 60.000 verbliebenen Venezianer gegen die touristische Besatzung ihrer Stadt. Vor zwei Jahren forderte sogar die Unesco Notmaßnahmen gegen die Besucherflut. Andernfalls riskiere Venedig, den Titel „Weltkulturerbe“ zu verlieren, und käme auf die schwarze Liste der „gefährdeten Erbstücke der Menschheit“.

Viele hoffen nun, dass das Eintrittsgeld, das die Regierung beschlossen hat, Wirkung zeigt. Pünktlich zum bevorstehenden Karneval soll die Vorgabe umgesetzt werden: Zwischen 2,50 und zehn Euro – je nach Saison – sollen Tagestouristen berappen.

Bezahlt werden könne über die Verkehrsmittel wie Busse oder eben Kreuzfahrtschiffe, die die Reisenden in die Stadt bringen.

Promis wird die Abgabe nicht abhalten

AViele Touristen kommen mit dem Kreuzfahrtschiff.

Foto: Andrea Merola / dpa

Stars wie Schauspieler George Clooney oder Fußballer Bastian Schweinsteiger, die Venedig als Kulisse für ihre Traumheirat auswählten, würden über so eine Abgabe sicher nur schmunzeln. Doch das sind wohl Ausnahmen. Sollte die Gebühr dazu führen, dass die Massen tatsächlich ausbleiben, wäre das florierende Geschäft vieler Venezianer bedroht: Restaurants, Bistros, Bars, Souvenirläden – sie leben vom Tourismus. Auch der Betreiber des beliebten Strandbads von Jesolo nahe Venedig befürchtet, dass bei einer Gebühr die sonnenhungrigen Urlauber erst gar nicht nach Venedig kommen.

Der Besitzer von Harry’s Bar Arrigo Cipriani gibt sich allerdings entspannt. Bei ihm verkehren die Reichen und Schönen, der Laden läuft also, und zwar ohne Touristen. Für ihn sind die Pläne der Stadtverwaltung nur ein „weiterer unnützer Diebstahl“. Die Umsetzung, so sagt er weiter, „wird sehr aufwendig, wenn nicht unmöglich“. Wie soll das gehen, fragt er sich. Die Drehkreuze an Venedigs Zugängen wurden binnen weniger Tage zerstört und noch nicht wieder in Betrieb genommen.

Aber es gibt auch positive Stimmen: „Es ist das erste und bislang einzige Mal, das wirklich der Versuch unternommen wird, etwas zu tun“, sagt der Intendant des weltberühmten Opernhauses La Fenice über die Tagessteuer. „Aber meine Mutter sagt, wenn sie Eintrittsgeld zahlen müsse, um mich besuchen zu kommen, warte sie auf meinen Rücktritt als Opernchef“, scherzt Fortunato Ortombina.

Wer nicht im Hotel übernachtet, muss bisher keine Abgabe zahlen

Bislang zahlen nur Hotelgäste in Venedig eine Übernachtungssteuer. Nach Schätzungen der altehrwürdigen venezianischen Universität Ca’ Foscari kommen siebzig Prozent der Touristen nur für eine Tagestour in die Lagunenstadt. „Viele kommen aus Österreich oder vom Gardasee mit Lunchpaketen“, schimpft der Vorsitzende des venezianischen Hotelverbands, Claudio Scarpa. Diese Mehrheit der Venedigtouristen verursache wegen der in der Lagunenstadt nicht eben billigen Müllentsorgung Kosten, bringe aber keinen Euro ein, sagt ein Hotelier mit dem gleichen Namen wie Tenente Scarpa aus den berühmten Venedig-Krimis von Donna Leon.

Tagestouristen sollen also nach dem Willen von Bürgermeister Luigi Brugnaro zur Kasse gebeten werden. Wer übernachtet, ist von der „Landesteuer“ ausgenommen. Ebenso sollen Anwohner, Studenten der Ca’-Foscari-Universität und die vielen Pendler, die die Touristen in der Stadt versorgen, weiterhin freien Eintritt haben.

Die Opposition im Stadtrat fordert Kontrollen, um sicherzustellen, dass die bis zu 50 Millionen Euro zusätzlichen Einnahmen aus der Steuer tatsächlich dem Kampf gegen den Niedergang der Stadt zugutekommen.

Auch in anderen italienischen Touristenstädten wurde der Ruf nach einer Lösung nach venezianischem Vorbild laut. „Man braucht ein nationales Gesetz, das für jede Kunststadt gilt“, so der Bürgermeister von Florenz.