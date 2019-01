Mexiko: Mindestens 21 Menschen sterben bei Explosion an Pipeline

Viele Menschen starben oder wurden verletzt, als es am Freitag an einer Benzin-Pipeline in Mexiko zu einer Explosion kam.

Unglück Explosion an Benzinleitung in Mexiko – mindestens 21 Tote

Tlahuelilpan. Mindestens 21 Menschen sind in Mexiko bei einer Explosion an einer Benzin-Pipeline ums Leben gekommen. Die Leitung war laut Medienberichten offenbar von Dieben angebohrt worden, um den Treibstoff abzuzapfen. Mindestens 71 weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt: Das , teilte Omar Fayad, der Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo auf Twitter mit.

Me encuentro en el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Al momento se reportan 21 fallecidos y 71 heridos. Estoy en comunicación con el Presidente @lopezobrador_ para apoyar a las familias afectadas. — Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019

Nach Berichten von Medien vor Ort sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Hundert Menschen in der Nähe der Leitung aufgehalten haben. An der Pipeline in der Stadt Tlahuelilpan, rund 85 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt, sammelten Anwohner der Gegend ausfließendes Benzin in Eimern oder Kanistern.

Ursache der Explosion zunächst unklar

Wie es genau zu der Explosion kam, war zunächst nicht klar. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie nach der Explosion Panik am Unfallort herrschte. An der Treibstoffleitung schlugen die Flammen meterhoch, Menschen liefen schreiend weg.

Das Feuer breitete sich zunächst an der Unfallstelle aus, ist aber nach Angaben von Gouverneur Fayad gelöscht. Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle ab. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die Regierung auf, die Menschen in der betroffenen Region zu unterstützen.

Benzin-Diebstahl ist in Mexiko ein großes Problem

Meterhoch schoss das Benzin aus der Pipeline: Menschen sammelten es in Kanistern ein. Das Bild stammt aus einem Video, das in den sozialen Medien kursierte.

Der staatliche Mineralölkonzern Permex erklärte, dass Spezialkräfte am Unfallort in Einsatz seien. Die Verletzten mit schweren Verbrennungen würden in Krankenhäuser in der Hauptstadt Mexiko-Stadt gebracht. Aus der Hauptstadt würden Rettungshubschrauber geschickt, teilte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum auf Twitter mit.

Am Freitagnachmittag war nach Angaben des Fernsehsenders „Milenio TV“ ein Leck an der Leitung gemeldet worden. Pemex erklärte, es habe sich um einen illegalen Anzapf-Versuch an der Pipeline zwischen den Städten Tuxpan und Tula gehandelt. Benzin-Diebstahl ist ein großes Problem in Mexiko. Nach Pemex-Angaben wurde im vergangenen Jahr alle 30 Minuten versucht, illegal eine der Pipelines anzuzapfen.

Regierung geht gegen Sprit-Diebstahl vor

Hidalgos Gouverneur rief nach dem Unfall die Bevölkerung auf, sich nicht am Benzin-Klau zu beteiligen. Es sei lebensgefährlich, warnte Fayad auf Twitter. „Das ist heute in Tlahuelilpan passiert und es darf sich nicht wiederholen.“

Hago un llamado a toda la población a no ser cómplices en el robo de combustible. Esto además de ser ilícito, pone en riesgo tu vida y la de las familias. Lo ocurrido hoy en Tlahuelilpan no debe repetirse. — Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019

Die Regierung geht seit Ende Dezember gegen den Kraftstoff-Diebstahl vor und ließ bereits einige Leitungen schließen. Der Sprit wird nun in bewachten Tanklastern transportiert. An den Tankstellen des lateinamerikanischen Landes führte das in den vergangenen Wochen zu langen Warteschlangen. (dpa/moi)