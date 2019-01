"Lindenstraßen"-Fans wollen gegen Ende der TV-Serie demonstrieren

Köln. Das angekündigte Aus der Kult-Fernsehserie „Lindenstraße“ hatte im November für großes Aufsehen gesorgt. Fans der Serie wollen gegen das Ende demonstrieren. Für diesen Samstag ist deshalb eine Protestaktion in Köln geplant. Um 14 Uhr soll es losgehen.

Nach Angaben der Organisatoren rechne man mit mehreren hundert Teilnehmern. Und sie haben sich auch besondere Dinge ausgedacht: So wollen die Fans auf dem Roncalliplatz direkt neben dem Kölner Dom unter anderem den „Silvestertanz“ der „Lindenstraße“ aufführen. Das ist eine Walzerversion der Titelmusik, zu der die Bewohner traditionell am Silvesterabend auf der Straße tanzen.

„Lindenstraßen“-Aus – Produzenten sind sauer auf die ARD

Vor einigen Monaten hatte der WDR angekündigt, die Serie 2020 einzustellen. Die erste Folge war 1985 ausgestrahlt worden. Der Grund für das Ende sind nach Sender-Angaben sinkende Einschaltquoten. Die Produzenten sind sauer auf die ARD.

Einige Schauspieler traf das Aus unvorbereitet. „Lindenstraße“-Star Andrea Spatzek etwa erfuhr aus Medien davon.

Marcel Schenk, der an der Demonstration teilnehmen wird, sagte, es sei das erste Mal, dass Fans für eine Fernsehserie auf die Straße gingen. „Wenn’s wirklich voll wird, wenn’s Aufsehen erregt, dann glaube ich, dass einen ARD-Programmdirektor das auch zum Umdenken anregen könnte“, sagte Schenk.

Andreas Sartorius von der Initiative „Lindenstraße muss bleiben!“, die die Demonstration organisiert, sagte, die „Lindenstraße“ sei sonntags immer noch unter den „Top Ten“ der ARD. Er vermute, dass politische Motive bei der Absetzung eine Rolle spielen würden – die „Lindenstraße“ habe immer sehr progressiv gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen.

Es soll nicht bei einer Demonstration bleiben: Am 2. Februar soll es eine zweite Demo in München geben, am 23. Februar dann wieder in Köln.

Für die ARD-Serie „Lindenstraße“ kommt das Aus. Die Fans sind traurig. Sehen Sie hier einen Blick in mehr als 34 Jahre Serienleben. Ein Bild aus frühen „Lindenstraßen“-Tagen Helga Beimer (Marie-Luise Marjan, hinten rechts) mit ihrem ersten Mann Hans (Joachim Hermann Luger, l.) und ihren Kindern (v.l.) Marion (Ina Bleiweiß), Benny (Christian Kahrmann) und Klausi (Moritz A. Sachs). Foto: Fotoreport / dpa

Die Beimers vor dem Weihnachtsbaum. Foto: Fotoreport / dpa

Ihre Scheidung sorgte für einen kleinen Skandal in der „Lindenstraße“: Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) mit ihrem ersten Mann Hans (Joachim Hermann Luger). Foto: Fotoreport / dpa

Aus sie gehören zur Crew: Die Schauspieler Ludwig Haas (Dr. Dressler, vorne), Amorn Surangkanjanajai (Gung Pham Kien, v.l.), Georg Uecker (Carsten Flöter) und Alexa Maria Surholt (Sarah Marquardt). Foto: Henning Kaiser / dpa

Ludwig Haas spielt den Arzt Dr. Dressler. Foto: Henning Kaiser / dpa



Else Kling (Annemarie Wendl) war ein Star der „Lindenstraße“, hier mit Olaf (Frank Rampelmann). Foto: Fotoreport / dpa

So etwas wie die Mutter der Nation: Marie-Luise Marjan in der Rolle der Helga Beimer. Foto: Uwe Anspach / dpa

Er starb erst kürzlich den Serientod: der Schauspieler Joachim H. Luger war Hans Beimer. Foto: Henning Kaiser / dpa

Auch Schriftsteller Harry Rowohlt hatte seine Zeit in der „Lindenstraße“ – als grummeliger Harry. Hier mit Alex (Joris Gratwohl). Foto: WDR / dpa

Die Schauspieler Georg Uecker (Carsten Flöter) und Alexa Maria Surholt (Sarah Marquardt) gehören ebenfalls zum „Linderstraßen“-Personal. Foto: Henning Kaiser / dpa



