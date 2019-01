Feuer in Hannoveraner Flüchtlingsheim – mehrere Verletzte

Die Feuerwehr Hannover hat am Donnerstagabend einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft gelöscht.

In Hannover musste die Feuerwehr am Donnerstagabend ein Flüchtlingsheim löschen. Es gab mehrere Verletzte. Die Ursache ist noch unklar.

Feuer Brand in Flüchtlingsheim in Hannover – drei Verletzte

Hannover. In Hannover hat am Donnerstag ein Flüchtlingsheim gebrannt. Bei dem Feuer sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Mehr als 30 Bewohner mussten zudem am Abend von Rettungskräften betreut werden, wie Feuerwehrsprecher Martin Trang sagte.

„Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen noch aus den Fenstern“, sagte er. Das dreistöckige Gebäude wurde evakuiert. Der Brand sei von mehr als 50 Einsatzkräften gelöscht worden.

Die Ursache für das Feuer im Erdgeschoss war zunächst unklar. Augenzeugen berichteten von geborstenen Scheiben und schwarzen Wänden. (dpa)