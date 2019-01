Prinz Philip mit schwerem Autounfall - Sorge vor inneren Blutungen

Prinz Philip in heftigen Autounfall verwickelt

Prinz Philip in heftigen Autounfall verwickelt

Prinz Philip in heftigen Autounfall verwickelt Der Ehemann von Queen Elizabeth soll bei dem Crash jedoch ohne schwerere Verletzungen geblieben sein.

Prinz Philip, der Mann der Queen, hatte in der Nähe seines Landsitzes einen Unfall. Er blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Sandringham. Prinz Philip von England hat einen Autounfall gehabt. Dabei soll der 97-Jährige unverletzt geblieben sein. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (92) habe am Donnerstagnachmittag selbst am Steuer gesessen, teilte der Buckingham-Palast in London mit.

Philip habe nach dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe des Landsitzes Sandringham nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, sei aber von einem Arzt untersucht worden, wie eine Palastsprecherin bestätigte. Der Palast nannte zunächst keine weiteren Details.

Prinz Philip bei Autounfall verletzt – das Wichtigste in Kürze:

Mit 97 Jahren hat sich Prinz Philip ans Steuer gesetzt und einen Autounfall gehabt

Der Prinz wurde nicht schwer verletzt, er erlitt lediglich einen Schock

Trotzdem besteht die Sorge, Philip könnte sich ernsthaft verletzt haben

Der Unfall ereignete sich beim Überholen

Trotzdem besteht die Sorge, dass sich der 97-Jährige womöglich innere Verletzungen bei dem Unfall zugezogen haben könnte. Besondere Vorsicht gelte in den kommenden 24 bis 48 Stunden, wird ein Arzt im „Mirror“ zitiert.

Der Mann der Queen könnte im schlimmsten Fall sogar eine Hirnblutung erlitten haben. Das müsse jetzt ausgeschlossen werden, weshalb sich Philip in den kommenden Stunden nochmal checken lassen sollte.

Unfall-Fotos zeigen auf der Seite liegendes Auto

Dem britischen Nachrichtensender Sky News zufolge soll es sich um einen „kleineren Zusammenstoß“ gehandelt haben. Auf Fotos war ein auf der Seite liegendes Fahrzeug zu sehen. Dabei soll es sich laut Sky News um Philips Auto handeln. Ein anderer Wagen stand am Straßenrand.

Scherben liegen am Unfallort in Sandringham

Foto: Sam Russell / dpa

Augenzeugen berichteten der BBC, sie hätten dem Prinzen aus dem umgestürzten Wagen geholfen. Philip sei bei Bewusstsein, aber „sehr, sehr unter Schock gewesen“.

Ihm sei Erschütterung anzumerken gewesen.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Sandringham in Großbritannien liegt.

BBC: Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Der Unfall hat sich den Zeugen zufolge bei einem Überholmanöver ereignet. Die BBC zitierte zudem Polizeiangaben, wonach im zweiten verwickelten Auto, einer Limousine, zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der Erzbischof von York, John Sentamu, veröffentlichte auf Twitter ein Gebet für Philips Gesundheit.

Prinz Philip hat einen Unfall gebaut.

Foto: KL.FM 96.7 / KL.FM 96.7/Grace McGachy

Das britische Königspaar verbringt die Zeit um den Jahreswechsel traditionell in Sandringham, in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dort feiern die Royals auch Weihnachten und Neujahr.Die beiden – die Queen ist 92, Prinz Philip 97 – sind für ihr hohes Alter sehr rüstig. Im vergangenen Herbst wurden sie beim gemeinsamen Ausritt beobachtet: sie hoch zu Pferde und er auf dem Kutschbock.

Er ist seit Jahrzehnten „der Mann an der Seite der Königin“: Prinz Philip kam am 10. Juni 1921 als Spross des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg auf der griechischen Insel Korfu als Prinz von Griechenland und Dänemark zur Welt. Foto: The Royal Collection/ho / dpa

Sein Vater war Andreas von Griechenland. Seine Mutter Prinzessin Alice von Battenberg, Tochter des Prinzen Louis von Battenberg, stammte aus dem Geschlecht der Großherzöge von Hessen. Die Kindheit war nicht glücklich, die Familie musste ins Exil nach Paris. Jahrelang sah Philip die Eltern so gut wie nicht. Diese Aufnahme zeigt den neun Jahre alten Philip in griechischer Traditionskleidung im Jahr 1930. Foto: dpa Picture-Alliance / Anonymous / picture alliance / ASSOCIATED PR

Philip besuchte zeitweilig die Eliteschule Salem in Süddeutschland und spricht gut Deutsch. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Philips offizielle Titel lauten Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth und Baron Greenwich. Foto: Douglas Miller / Getty Images

Bereits 1939 lernte er als 18-jähriger Marine-Kadett die damals 13-jährige Elizabeth kennen, sie schrieben sich Briefe. Die Queen sprach später von Liebe auf den ersten Blick. Foto: dpa Picture-Alliance / PA / dpa / empics



Am 20. November 1947 läuteten in Londons Westminster Abbey die Hochzeitsglocken. Für die Hochzeit mit Elizabeth musste er den Prinzen-Titel und seine Nationalität aufgeben. Auch seinen Namen legte er ab: aus Battenberg wurde Mountbatten. Philip bekam neue Titel zugesprochen: Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth, Baron Greenwich und His Royal Highness – Seine Königliche Hoheit. Foto: Pa / dpa

Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. 1948 kommt ihr erstes Kind Charles (l.) zur Welt, Tochter Anne wird 1950 geboren. Foto: Uncredited / dpa

1952 besteigt Elizabeth den Thron; Philip wird zum Prinzgemahl. Foto: Leslie Priest / dpa

Gleicher Ort, 57 Jahre später. Das Paar winkt vom Balkon des Buckingham Palastes dem englischen Volke zu. Foto: KIERAN DOHERTY / REUTERS

Seit der Krönung Elizabeths ist Philip „der Mann an der Seite der Königin“. In früheren Jahren beschwerte er sich auch über seine „Nebenrolle“. Dennoch gilt er stets als wichtige Stütze der Königin. Foto: Uncredited / dpa



Im Jahr der Krönung brach er eine viel versprechende Karriere in der britischen Marine ab. Foto: AP Content / picture alliance/AP

Als Prinzgemahl lernte er dafür das Fliegen, was zur Leidenschaft wurde. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Und auch der Poloschläger wird zu Philips regelmäßigem Begleiter. Foto: dpa Picture-Alliance / Sven Simon / picture-alliance / Sven Simon

Familienfoto mit Gattin und den vier Kindern – (v.l.n.r., stehend): Prinz Charles, Prinzessin Anne (*1950) und Prinz Andrew (*1960). Der jüngste Sohn Andrew (*1960) sitzt zwischen seinen Eltern. Foto: dpa Picture-Alliance / George Stephenson / picture alliance / empics

Häufig tritt Philip in Uniform auf, mitunter fällt er durch bissigen Humor, manchmal ungeschickte Sprüche und schräge Witze auf. Foto: Jörg Carstensen / dpa



So begrüßte er 1997 den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (r.) mit den Worten: „Willkommen, Herr Reichskanzler.“ Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Weihs / picture-alliance / dpa

„Bewerft ihr euch immer noch gegenseitig mit Speeren?“. So lautete die Frage an einen Ureinwohner bei einer Australien-Reise im März 2002. Foto: dpa Picture-Alliance / epa PA Hanson / picture-alliance / dpa

„Die wichtigste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass Toleranz der entscheidende Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist (...) Sie können mir glauben: Die Queen verfügt über Toleranz im Überfluss.“ So der Prinz nach 50 Ehejahren mit Elizabeth im November 1997. Foto: Chris Jackson

Vater und Sohn Charles im Jahr 1969. Foto: Central Press / Getty Images

Vater und Sohn Charles im Jahr 2016. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Prinz Philip war von 1981 bis 1996 Präsident des britischen World Wide Fund For Nature (WWF) und hat sich für den Tier- und Umweltschutz eingesetzt. Foto: REUTERS / RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Außerdem ist er Schirmherr oder Präsident von rund 800 Organisationen und Initiativen. Eines seiner wichtigsten Projekte ist der „Duke of Edinburgh Award“, ein Preis für außergewöhnliche Leistungen junger Menschen in Bereichen wie Sport oder Sozialem Engagement. Foto: WPA Pool

Öffentlich nannte die Queen ihren Gatten Philip einmal ihren „Halt in all den Jahren“. Foto: POOL New / REUTERS

Doch nicht immer fällt dem Prinzen das Leben als „Mann von“ leicht. Prinzgemahl ist kein einfacher Job. Foto: POOL New / REUTERS

Stets artig ein paar Schritte hinter der Monarchin hergehen – das ist eine Herausforderung für einen solchen Charakterkopf. Der „Mann an ihrer Seite“ nimmt es mit Humor. „Ich bin nur eine verdammte Amöbe“, soll er einmal kräftig geschimpft haben. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Viele Briten sind felsenfest davon überzeugt: Sie sitzt auf dem Thron und er ist zu Hause der Chef. Foto: POOL New / REUTERS

Angeblich nennt er sie zärtlich „cabbage“ (Kohlkopf) und „sausage“ (Würstchen) – seine Art von Humor. Foto: Chris Jackson

Endlich Ruhestand: Mit 95 Jahren hat sich Prinz Philip entschlossen, Rentner zu werden. Nach fast 70 Jahren an der Seite der Queen ist Schluss mit den offiziellen Terminen. Foto: Matthew Lloyd

Er behalte sich aber vor, gelegentlich die Queen bei Terminen zu begleiten. Ganz zurückziehen aus der Öffentlichkeit wird er sich also nicht. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Diese Aufnahme zeigt den Briten mit der australischen Sängerin Kylie Minogue. Bei einer Privataudienz im Windsor Castle in Berkshire verlieh der rüstige Brite der Künstlerin den Britain-Australia Society Award 2016. Foto: Steve Parsons / dpa



Ein Abenteurer mit vielen Hobbys. So gehört auch das Pferdekutschenrennen zu Philips Leidenschaften. Im Mai 2017 ließ es sich der rüstige Prinz nicht nehmen, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen und zur Royal Windsor Horse Show zu fahren. Foto: Steve Parsons / dpa

Philips Leidenschaft ist auch das Malen und Sammeln von Cartoons. Foto: REUTERS /

Philip vor einem Cartoon des kanadischen Künstlers Trog. Foto: dpa Picture-Alliance / CHRIS HARRIS / picture alliance / ASSOCIATED PR

Hier stimmt die Chemie: Prinz Philip mit seinen Enkelsöhnen Prinz Harry und ... Foto: Phil Walter

... Prinz William. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Rüstig und gut gelaunt mit 97 Jahren. Foto: Dominic Lipinski / dpa



Philip hat gesundheitliche Probleme

Philip hatte sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Er ist seitdem nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Teilnahme an der Hochzeiten seiner Enkel Harry (34) und Prinzessin Eugenie (28) im vergangenen Jahr ließ er sich jedoch nicht entgehen. 2017 feierten die Queen und er ihren 70. Hochzeitstag.

Sind ältere Autofahrer ein Risiko auf der Straße? Versicherungen fordern Fahrtests für Senioren ab 75 Jahren

In den vergangenen Jahren litt Philip unter gesundheitlichen Problemen : Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam mit 96 Jahren ein neues Hüftgelenk. 2017 hatte Prinz Philip bekannt gegeben, kürzertreten zu wollen. So lief Philips letzter offizieller Auftrtt. (jb/dpa)