Lehrermangel: Grundschule in Thüringen öffnet nur noch an vier Tagen

OECD mahnt mehr Investitionen in Bildung an Deutschland steht laut dem jüngsten OECD-Bericht insgesamt gut da. Nachbesserungsbedarf sehen die Experten aber unter anderem bei der Förderung von Kindern aus bildungsfernen Haushalten.

Eine Grundschule in Thüringen öffnet nur noch an vier Tagen pro Woche - wegen Personalnot. Die Lösungssuche gestaltet sich schwierig.

Bildung Lehrermangel: Unterricht in Thüringen nur noch an vier Tagen

Vier statt fünf Tage Unterricht. Was für manche Schüler wie ein Traum klingt, ist in Thüringen tatsächlich zur Realität geworden. Lehrermangel heißt der ernste Grund für den Unterrichtsausfall.

Es seien erste Schritte eingeleitet worden, um die Situation zu ändern, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Erfurt. Zuvor hatte die „Ostthüringer Zeitung“ (OTZ) über die angespannte Lage an der Grundschule im Kreis Saalfeld-Rudolstadt berichtet.

Bis auf Weiteres müssten die dritten und vierten Klassen zusammengelegt und die ersten und zweiten Klassen könnten an jeweils einem Wochentag nur abwechselnd unterrichtet werden. Die Hortbetreuung an der Schule ist indes nach Angaben der Ministeriumssprecherin für alle fünf Tage sichergestellt.

Eltern „platzt die Hutschnur“

Am Donnerstag sollte zudem ein Lehrer einer anderen Schule nach Kamsdorf geschickt werden. Dieser erkrankte jedoch, so dass nun laut Ministerium weiter an einer Lösung gearbeitet wird.

Die Aufregung bei den Eltern ist laut OTZ groß. Ihnen würde die „Hutschnur platzen“, zitiert die Zeitung Elternvertreterin Stefanie Mainusch. Auch deshalb, weil das Problem kein neues sei, sondern sich die Lage seit etwa anderthalb Jahren immer mehr zuspitze.

Im vergangenen Jahr hatte eine Grundschule im ostthüringischen Ponitz (Altenburger Land) für Schlagzeilen gesorgt, weil sie wegen Lehrermangels schließen sollte. (jb/dpa)