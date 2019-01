Autobahn 8: Lkw-Fahrer stirbt bei Pforzheim auf A8

Rettungsgasse – so geht's richtig

Rettungsgasse – so geht's richtig

Rettungsgasse – so geht's richtig Viele Autofahrer wissen nicht, wie sie bei Notfällen eine Rettungsgasse bilden müssen. Wir erklären, wie's geht.

Berlin/Pforzheim. Bei einem tödlichen Auffahrunfall auf der A8 bei Pforzheim ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Bei dem Unfall, bei dem zwei Lkw aufeinanderprallten, starb der 59-Jährige.

Nach Polizeiinformationen fuhr der 59-Jährige am Mittwochvormittag mit seinem Lkw zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost auf einen anderen Lkw an einem Stauende auf. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Lkw, auf den der 59-Jährige geprallt war, konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A8 wurde komplett gesperrt, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Gaffer fielen negativ auf

Während die Rettungskräfte mit der Bergung beschäftigt waren, wollten Gaffer die Gelegenheit nutzen, um einen Blick auf die Unfallstelle zu erhaschen. Laut der ersten Polizeimeldung hatte es geheißen, Schaulustige hätten womöglich versucht, einen Rettungswagen zu öffnen, um Verletzte zu fotografieren. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Pforzheim-Enzkreis stellte am Donnerstag jedoch klar: dies sei nicht geschehen.

Tatsächlich seien mehrere Gaffer negativ aufgefallen. An dem Rettungswagen hätten sich die Schaulustigen jedoch nicht zu schaffen gemacht. Das DRK war nach eigenen Angaben an dem Unfalleinsatz beteiligt.

Bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe drohen

Sollten die Schaulustigen ausfindig gemacht werden, könnten sie dennoch ernste Konsequenzen erwarten. Bis zu 1000 Euro stehen im Bußgeldkatalog auf das „Gaffen“ als Ordnungswidrigkeit. Wer Fotos oder Filme von einem Unfall macht, bei denen die Unfallopfer ihr Einverständnis nicht erklären, begeht eine Straftat.

Bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe können die Folge sein. Tatsächlich wird häufig aber meist ein geringeres Strafmaß ausgesprochen. Unterlassene Hilfeleistung kann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr nach sich ziehen.

Das „Gaffen“ selbst wird mit Bußgeldern von bis zu 1000 Euro geahndet. Im vergangenen Jahr hatten Gaffer auf der A5 für Aufsehen gesorgt. Bis zu 50 Personen waren über die Leitplanke geklettert, um den Unfall aus nächster Nähe begutachten zu können.

In einem dramatischen Fall hat ein Betrunkener Mann vor wenigen Tagen einen Rettungswagen in Pforzheim gestohlen – inklusive Sanitätern. Der Mann war in das Fahrzeug gestiegen und weggefahren, während im hinteren Teil ein Notfallpatient behandelt wurde. Die Sanitäter konnten den Mann erst mit einem Griff durch die Verbindungsscheibe zur Fahrerkabine stoppen. (tki/ac)

Hinweis der Redaktion: Auf Grundlage der ersten Polizeimeldung und gleichlautenden Berichten lokaler Medien hat es auch in diesem Artikel zunächst geheißen, dass Gaffer die Tür des Rettungswagen geöffnet hätten. Nach der Klarstellung des DRK haben wir den Artikel dementsprechend überarbeitet.