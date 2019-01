Wird der Loveparade-Prozess ohne Urteil beendet?

Duisburg am 24. Juli 2010: Besucher der Loveparade versuchen der Massenpanik im Tunnel auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände zu entkommen.

Düsseldorf. Für Opfer und Hinterbliebene der Loveparade-Katastrophe von 2010 könnte es die nächste herbe Enttäuschung bei der Aufarbeitung des Unglücks geben: Der Strafprozess am Landgericht Duisburg könnte vorzeitig eingestellt werden.

An diesem Mittwoch verhandeln Richter, Verteidiger, Staatsanwälte und Nebenklage-Anwälte darüber, wie das Verfahren weitergeführt werden soll. Aus diesem Rechtsgespräch wurde bekannt, dass der Vorsitzende Richter eine Einstellung des Verfahrens nach der bisherigen Beweisaufnahme als „sachgerechte Lösung“ aufgezeigt hat.

Unklar sei noch, ob die Angeklagten im Fall einer Einstellung mit Geldauflagen rechnen müssten oder nicht. Wie die Entscheidung letztendlich ausfällt, will das Gericht erst am Donnerstag bekanntgeben. 24 Verteidiger, 26 Nebenklage-Vertreter, 3 Staatsanwälte und 3 Richter sind an den Verhandlungen beteiligt.

Es müssten noch bis zu 575 Zeugen gehört werden

Der Vorsitzende Richter Mario Plein im Gerichtssaal in Düsseldorf.

Foto: Federico Gambarini / dpa

Ihr Rechtsgespräch dient als eine Art Zwischenbilanz. In 13 Monaten wurden bis jetzt 96 Verhandlungstage absolviert, dabei 58 Zeugen und 8 Sachverständige gehört. Sollte das Verfahren fortgesetzt werden, müssten noch bis zu 575 Zeugen gehört werden, hatte das Gericht den Anwälten zufolge in Aussicht gestellt.

Offenbar halten es einige Juristen für fraglich, ob den Angeklagten eine individuelle Schuld nachgewiesen werden kann. Anwälte der Nebenkläger, die beim Rechtsgespräch zwar gehört werden, aber nicht über das weitere Verfahren mitentscheiden, hatten schon im Vorfeld ihren Unmut über eine mögliche Einstellung des Verfahrens geäußert.

Gegenüber der „WAZ“ sagte etwa Rainer Dietz, Nebenklage-Vertreter von Klaus-Peter Mogendorf, der bei der Loveparade seinen Sohn Eike verlor, dass die Klärung der Schuldfrage für viele Betroffene das Hauptanliegen sei. Auch wenn die Hinterbliebenen den späten Prozess von vornherein skeptisch betrachtet hätten – „eine Einstellung wegen geringer Schuld“, sagte Dietz der Zeitung, „wäre lächerlich“.

Angeklagte werden fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verdächtigt

21 Menschen waren bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gestorben und mindestens 652 verletzt, weil es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände zu eng wurde und zu einer Massenpanik kam.

Vor Gericht müssen sich zehn Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Sechs von ihnen waren Mitarbeiter der Stadt und vier vom Veranstalter Lopavent.

(ba/dpa)