Sohn von Peter Alexander: Michael Neumayer offenbar in Türkei gestorben

Entertainer Bericht: Peter Alexanders wohl in der Türkei gestorben

Berlin. Michael Neumayer, der Sohn des Entertainers Peter Alexander, ist offenbar in der Türkei gestorben. Das berichtet die Tageszeitung „Österreich“ unter Berufung auf die Polizei in Antalya. Der 56-Jährige soll demnach zuletzt mit seiner Lebensgefährtin im südtürkischen Belek östlich von Antalya gelebt haben.

Neumayer soll zwar mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben, die Umstände seines Todes gäben den türkischen Ermittlern jedoch Rätsel auf, berichtet die österreichische Zeitung „heute“ auf ihrer Webseite. Die Behörden sollen eine Obduktion angeordnet haben. Der 56-Jährige sei am 13. Januar tot in seiner Wohnung in Belek gefunden worden.

Neumayers Vater Peter Alexander, der mit vollem Namen Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer hieß, war am 12. Februar 2011 in Wien gestorben. Bis in die 90er Jahre gehörte der österreichische Schauspieler und Sänger zu den beliebtesten Entertainern im deutschsprachigen Raum. (mbr)