Mondfinsternis und Blutmond: Alles Wichtige zum Phänomen im Januar

Am 21. Januar 2019 ist der Blutmond wieder zu sehen. Denn dann gibt es eine totale Mondfinsternis am Himmel. Wir erklären das Phänomen.

Berlin. An diesem Montag lohnt sich ein Blick in den Himmel: Denn die nächste totale Mondfinsternis steht an. Sind die Wetterungsverhältnisse gut, kann man sie auch gut in Deutschland sehen. Wir erklären, was eine Mondfinsternis ist und was der Blutmond damit zu tun hat.

Mondfinsternis – wie läuft sie ab?

Bei einer Mondfinsternis durchläuft der Mond den Schatten, den die von der Sonne angestrahlte Erde „hinter“ sich ins Weltall wirft. Von einer totalen Mondfinsternis spricht man, wenn der Mond komplett im Kernschatten der Erde steht. Sonne, Erde und Mond stehen dann genau in einer Linie.

Wann ist die Mondfinsternis 2019?

Am 21. Januar 2019 findet die erste totale Mondfinsternis des Jahres statt. Dann wird der Blutmond auch von Deutschland aus zu sehen sein. Allerdings ist das Ereignis etwas für Frühaufsteher.

Was ist ein Blutmond?

Wenn sich der Mond im Kernschatten der Erde befindet, nimmt die Erde dem Mond die direkte Lichteinstrahlung durch die Sonne weg. Von der Erde aus betrachtet sorgt das Phänomen immer wieder für Staunen, denn er verändert deutlich seine Farbe.

Rot leuchtet der Mond bei der totalen Mondfinsternis, während langsam die Dunkelheit abnimmt.

Foto: Paul Zinken / dpa

Das Sonnenlicht wird bei dem Ereignis in der Erdatmosphäre gebrochen und kurzwellige blaue Lichtanteile werden so gestreut, dass sie den Mond nicht erreichen. Langwellige rote Lichtanteile erreichen den Mond jedoch und lassen ihn so rot erstrahlen. Ein Blutmond geht immer mit dem Vollmond einher.

Was ist an dieser Mondfinsternis besonders?

Das Ereignis ist diesmal besonders eindrücklich: An diesem 21. Januar ist der Mond der Erde besonders nah, durch seine niedrige Höhe über dem Horizont erscheint er größer als gewohnt. Diese Konstellation wird auch Superblutmond genannt.

Wie ist der Zeitplan des Naturspektakels?

Für das Ereignis lassen sich im Voraus nur ungefähre Uhrzeiten berechnen. Klar ist, dass die Mondfinsternis nur etwas für Frühaufsteher ist.

Um 4.43 Uhr wird der Mond in den Kernschatten der Erde eintreten. Die totale Finsternis wird dann etwa eine Stunde dauern.

Sie beginnt ab 5.41 Uhr und erreicht um

6.12 Uhr in der Mitte ihre maximale Verfinsterung.

Um 6.44 Uhr ist die Finsternis wieder vorbei.

Um 7.51 Uhr soll der Mond dann wieder aus dem Kernschatten austreten, wie die Sternwarte Stuttgart auf ihrer Website schreibt.

Der Sonnenaufgang ist um 8.07 Uhr.

Gibt es eine weitere Mondfinsternis 2019?

Jein. Am 16. Juli 2019 kann man von Deutschland aus eine partielle Mondfinsternis beobachten. Dann tritt der Mond nur teilweise (partiell) in den Kernschatten der Erde ein. Auf die nächste totale Mondfinsternis, die bei uns sichtbar ist, muss man bis zum 31. Dezember 2028 warten.

Wie kann man das Phänomen am besten beobachten?

Das hängt vom Wetter ab. Bislang sagt der Wetterbericht für weite Teile Deutschlands eine leichte Bewölkung voraus. Sichern sollten sich Frühaufsteher auf jeden Fall einen freien Blick gen Westen. Das Himmelsereignis ist gut mit dem bloße Auge sichtbar. Mit einem Fernglas lassen sich aber natürlich mehr Details des Mondes beobachten.

Drei Mond-Spektakel auf einmal: Supermond, „Blue Moon“ und Mondfinsternis. Das gab es nach Angaben von Astronomen zuletzt vor rund 35 Jahren. Vielen Mondguckern machen in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2018 allerdings Wolken einen Strich durch die Rechnung. Sah allerdings auch mit Wolken schön aus – so wie hier im Hafen zwischen Manhattan und Staten Island in New York City. Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Der Mond wartete mit gleich drei besonderen Phänomenen auf. Zum zweiten Mal in einem Monat zeigte er sich in der Nacht voll am Himmel. Dabei war er der Erde besonders nah und wirkte dadurch heller und größer als sonst. Foto: DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Dazu kam noch eine totale Mondfinsternis – die allerdings in Deutschland nicht zu sehen war. Dieses Bild komponierte ein Fotograf in San Francisco: Mondfinsternis hinter der Golden-Gate-Brücke. Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

Die Mondfinsternis war auch im russischen Sankt Petersburg zu sehen – und lieferte einen dramatischen Hintergrund für den Engel am Kreuz auf dem Turm der St. Peter und Paul-Kathedrale. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa

Der Supermond über dem Vulkan Mayon, während der Berg Lava spuckte. Foto: ERIK DE CASTRO / REUTERS



Und so beeindruckend sah es über London aus. Foto: EDDIE KEOGH / REUTERS

Ebenfalls ein schöner Anblick: Der volle Supermond zwischen den Hochhäusern Madrids. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Oder auch hinter dem Dom des Heiligen Sava in der serbischen Hauptstadt Belgrad zeigte sich das Naturereignis. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Der volle Supermond über Fort Salgo im ungarischen Salgorarjan. Foto: Peter Komka / dpa

Als hätte der blaue Himmel den Mond bestäubt: Auch in Myanmar (über der Uppatasanti-Pagode in Naypyidaw) war der Erdschatten auf dem Vollmond zu sehen. Foto: Aung Shine Oo / dpa



Bei diesem Foto aus Tokio kann man sehen, warum auch von einer „Blutmondfinsternis“ die Rede ist: Als sich die Erde zwischen Sonne und Mond schob, tauchten die langwelligen, um die Erde herumragenden Sonnenstrahlen den Mond in ein sanftes, dunkelrotes Licht. Foto: Eugene Hoshiko / dpa

In New York stahl der Supermond sogar „Lady Liberty“ die Show. Foto: Julio Cortez / dpa

Man konnte glatt mondsüchtig werden in dieser Nacht: der rote Supermond hinter dem Parthenon auf der Akropolis in Griechenlands Hauptstadt Athen. Foto: Petros Giannakouris / dpa



Wo kann ich die Mondfinsternis im Livestream verfolgen?

Wer keine Möglichkeit hat, die Mondfinsternis unter freiem Himmel zu verfolgen, kann sie sich auch in einem Livestream auf YouTube anschauen.

Wie oft gibt es eine Mondfinsternis zu sehen?

Etwa zweieinhalb Mal pro Jahr streift der Mond den Kernschatten der Erde und damit ereignet sich eine Mondfinsternis. Nicht immer kommt es dabei aber zu einer totalen Mondfinsternis. Zuletzt gab es im Juli 2018 einen Blutmond und Mondfinsternis.

Die letzte spektakuläre Mondfinsternis gab es im Juli 2018.

Foto: Christoph Reichwein / dpa

Mit einer Stunde und 44 Minuten Totalitätsdauer war sie die längste Mondfinsternis im 21. Jahrhundert. Sie wird erst von der Mondfinsternis am 9. Juni 2123 übertroffen, die zwei Minuten länger dauert. Zuletzt gab es im Juli 2018 einen Blutmond und Mondfinsternis– es war die längste überhaupt.

Bereits wenige Monate davor gab es schon mal eine Mondfinsternis: Auch dort zeigte sich der Mond besonders spektakulär.

