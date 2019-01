Spanien: Junge (2) fällt in tiefen Brunnen: Eltern verloren bereits ein Kind

In Spanien soll ein kleiner Junge in einen 107 Meter tiefen Brunnen gestürzt sein. Für die Eltern wär es ein weiterer Schicksalsschlag.

Totalán. Hoffen und Bangen in Spanien: Nachdem ein zweijähriger Junge in einen 107 Meter tiefen Brunnen gefallen sein soll, glauben die Eltern weiter an seine Rettung. Der Verlust des Kindes wäre ein weiterer Schicksalschlag. Sie haben bereits ein Kind verloren: Der ältere Bruder des Zweijährigen starb 2017 plötzlich an Herzversagen.

An der Suche nach dem Kleinen sind Kräfte der Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz beteiligt. Auch ein Roboter kommt zum Einsatz.

Spezialisten bauen unter Hochdruck an einem Schacht, der parallel zum Brunnen in die Tiefe getrieben wurde. Ein weiterer Rettungstunnel wurde in schräger Linie Richtung Brunnenschacht gegraben. Auch ein schwedisches Rettungsteam hilft mit einem Radargerät, um einen Hohlraum aufzuspüren, in dem sich der Junge befinden könnte.

Junge in Brunnen gestürzt – das Wichtigste in Kürze:

Ein Zweijähriger ist in Spanien in einen 107 Meter tiefen Brunnen gefallen

Rettungskräfte suchen verzweifelt nach dem Kind

Es war bei einem Familienausflug verschwunden

Jetzt wurden seine Haare entdeckt

Die Eltern glauben weiter daran, dass ihr Sohn gefunden wird

Spezialisten bauen an Rettungstunneln

Die Eltern haben bereits ein Kind verloren

Der Bau der beiden Rettungsröhren gestaltet sich wegen des instabilen Terrains schwierig. Zumal die Gefahr besteht, dass durch die Erschütterungen der Brunnen, in dem der Junge stecken soll, einstürzt.

Haare im Brunnen gefunden

Das Kleinkind war bei einem Familienausflug verschwunden. Mittlerweile seien in dem Brunnen „biologische Überreste“ gefunden worden, schrieb die Zeitung „El País“ unter Berufung auf Polizeiangaben. Es handele sich dabei um Haare, sagte ein Lokalpolitiker spanischen Medien.

Es werde angenommen, dass sie von dem verschollenen Kind stammen, Laboruntersuchungen sollten jetzt Gewissheit bringen. Ob Julen noch am Leben ist, ist weiterhin unbekannt.

Bislang haben die Retter nach Angaben eines Polizeisprechers noch keinen endgültigen Beweis, dass der Zweijährige tatsächlich in den Schacht gestürzt ist. Die Familie habe aber angegeben, Julens Weinen in dem Schacht gehört zu haben.

Eltern geben Hoffnung nicht auf

Der Vater von Julen bedankte sich am Mittwoch bei den Rettungskräften. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter vor allem die Feuerwehr, seien pausenlos im Einsatz, um das Kind in dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht zu finden, sagte José Roselló vor Journalisten. Er bedankte sich auch bei den Psychologen, die die Angehörigen betreuten.

Helfer suchen in Spanien weiter verzweifelt nach dem zweijährigen Jungen.

Foto: Lorenzo Carnero / dpa

Der arbeitslose Marktverkäufer wirkte gefasst – nachdem er am Dienstag noch weinend die Behörden beschimpft hatte, nicht genügend Mittel für die Rettung des kleinen Julen zur Verfügung zu stellen. Er und seine Frau Victoria seien „am Boden zerstört“, sagte der Vater. Aber sie gäben die Hoffnung nicht auf, dass Julen lebend geborgen werde.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Totalán in Spanien liegt.

Vater: Habe ihn weinen gehört

Auch aufgrund der Angaben der Eltern schließe man andere Möglichkeiten – etwa, dass er herausgeklettert sei und sich verlaufen habe – vorerst aus.

„Ich habe mich auf die Öffnung gestürzt und er war nicht mehr da. Ich habe ihn weinen hören, aber bald habe ich ihn nicht mehr gehört“, sagte der Vater des Jungen, der arbeitslose Marktverkäufer José Rocio, weinend in unter anderem von der Zeitung „La Vanguardia“ veröffentlichten Aussagen.

Schacht nur etwa 25 bis 30 Zentimeter breit

Nur rund 25 bis 30 Zentimeter Durchmesser hat der Brunnenschacht, in den der kleine Julen gestürzt sein soll.

Foto: Bomberos De Málaga / dpa

Der Junge soll beim Spielen mit anderen Kindern in den offenen Schacht gefallen sein. Eine Tante habe den Sturz aus einiger Ferne gesehen und laut um Hilfe gerufen, berichteten die Zeitung „La Vanguardia“ und andere Medien.

Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil erklärte, warum die Suche so schwierig ist: Der Brunnenschacht habe nur einen Durchmesser von rund 25 Zentimetern. Mit einer Roboter-Kamera war man am Montag bis in eine Tiefe von knapp 80 Metern vorgedrungen.

Dort hatte man eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich trug. Weil sich Erde gelöst habe, die den Schacht verstopfe, komme man mit der Kamera bisher aber nicht weiter vorwärts, teilten die Rettungsteams mit.

Der Schacht, der erst vor ein paar Wochen bei der Suche nach Wasser gegraben worden sei, sei insgesamt 107 Meter tief, hieß es. Das entspricht ungefähr der Höhe eines 30-stöckigen Gebäudes.

Einsatzkräften graben Tunnel zur Rettung

Feuerwehr, Polizei und der Zivilschutz arbeiten fieberhaft, um den kleinen Julen zu finden.

Foto: Álex Zea / dpa

Auch Kälte und Feuchtigkeit erschwerten die Suche nahe dem 352 Meter hohen Hügel Cerro de la Corona rund 15 Kilometer nordöstlich der Küstenstadt Málaga, erklärte María Gámez vom spanischen Innenministerium.

Nachdem geprüft worden war, ob ein parallel zum Brunnen verlaufender Schacht eine Rettung ermöglichen würde, entschlossen sich die Experten vor Ort am Dienstag, das Gefälle des Terrains auszunutzen und von einem Abhang aus einen horizontalen, etwa 50 bis 80 Meter langen Tunnel zu graben, der direkt an das Ende des Brunnenschachts führen soll, wo Julen vermutet wird.

Eltern haben bereits ein Kind verloren

Dann will man wieder die Roboterkamera einsetzen, um Julen zu finden. „Das ist die sicherste und schnellste Methode“, sagte Gámez. Ein Experte erklärte im Fernsehen, der Bau eines solchen Tunnels werde zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen, und das auch nur, falls keine Probleme auftauchten.

Der Junge soll in einen 107 Meter tiefen Brunnen gefallen sein.

Foto: Álex Zea / dpa

Die Spanier hoffen, dass das Kind dank einer Luftblase länger überleben kann. „Mit jeder Minute, die vergeht, schwinden aber die Hoffnungen“, kommentierte die Zeitung „ABC“.

Die Eltern von Julen, der arbeitslose Marktverkäufer José und die Fastfood-Bedienung Victoria, waren bereits im Mai 2017 vom Schicksal hart getroffen worden. Bei einem Strandspaziergang starb damals Julens älterer Bruder Oliver (3) an einem Herzversagen. (dpa/moi)