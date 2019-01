Spanien: Junge (2) fällt in Brunnen: Retter wollen ihn "vor Montag" erreichen

107 Meter tief ist der Brunnen – ein Junge soll hineingefallen sein. In Spanien dauert die dramatische Suche nach dem Kind weiter an.

Totalán. Seit Sonntag ist der zweijährige Julen in einem 107 Meter tiefen Brunnen in Spanien verschwunden. Ein Sprecher der Rettungsteams erklärte nun, man wolle den Jungen „vor Montag“ finden.

Das sei das Ziel, aber es gebe viele Unwägbarkeiten, sagte Ángel García Vidal am Freitagabend vor Journalisten. Der Wegebau-Ingenieur sagte, die komplizierte Beschaffenheit des Terrains am Unglücksort in Totalán in der Provinz Málaga stelle die Helfer immer wieder vor neue Herausforderungen, „die die Arbeiten weiter verzögern“.

Bohrmaschine musste zerlegt werden

Die Rettungskräfte kamen beim Tunnelbau, durch die sie den Zweijährigen erreichen wollen, nicht wirklich voran. Auch bei der Bohrmaschine, die den Tunnel graben sollte, gab es Probleme.

Noch bevor das Gerät überhaupt mit der Arbeit beginnen konnte, musste es zunächst in zwei Hälften zerlegt werden. Kein leichtes Unterfangen bei einem Gewicht von etwa 75 Tonnen, wie die Zeitung „El País“ unter Berufung auf die Rettungsteams berichtete.

Allmählich wird die Zeit knapp – die Suche wird immer dramatischer: Die Rettung verzögert sich somit weiterhin – und noch immer gibt es kein Lebenszeichen vom Jungen.

Priorität habe nun die Grabung eines oder zweier Tunnel parallel zum Schacht, sagte der Ingenieur. Um die Bohrungsarbeiten aufnehmen zu können, werde derzeit eine Plattform gebaut, auf der die benötigten Fahrzeuge und Maschinen dafür genügend Halt finden.

Hoffentlich ab diesem Freitag werde die Plattform fertig sein, sagte er. Zeiten für den weiteren Ablauf zu nennen, sei unmöglich. „Wenn alles, wirklich alles gut läuft, kann man 50 Meter in 12 bis 16 Stunden schaffen“, sagte er. Es könne aber auch sein, dass man Tage braucht.

Auch bei Dunkelheit suchen die Rettungskräfte nach dem verschollenen Zweijährigen.

Süßigkeiten gefunden

Die stellvertretende Delegierte der Zentralregierung in Andalusien, María Gámez, versicherte: „Wir alle werden keine Minute ruhen, bis das Kind gefunden ist.“

Bei Kameraaufnahmen wurde in dem Brunnenschacht in einer Tiefe von knapp 75 Metern eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich gehabt hatte. Allerdings verhinderte lose Erde ein weiteres Vordringen mit der Kamera.

Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass der Brunnen einstürze, wenn er durch die Tunnelarbeiten erschüttert werde, heißt es. Der Boden bestehe zum Teil aus Schiefer und hartem Gestein und sei darüber hinaus sehr instabil. Das habe vor allem die Pläne zum Bau eines horizontalen Tunnels von einem Abhang aus vorerst über den Haufen geworfen.

Das Kleinkind war bei einem Familienausflug verschwunden.

Mit Tunneln wollen die Rettungskräfte den Jungen aus seiner misslichen Lage befreien.

Da die Arbeiten zur Vorbereitung des komplizierten, hügeligen Terrains länger als vorgesehen gedauert hätten, sei bis Donnerstagmittag nicht mit dem Graben angefangen worden, berichtete die Zeitung „El País“ unter Berufung auf Sprecher der Rettungsteams.

Mehrere von Medien befragte Experten erklärten, die Bergung des Kindes sei eine „Frage von Tagen, nicht von Stunden“. Amtliche Mitteilungen gab es am Donnerstag zunächst nicht.

Fertigstellung der Tunnel erwartet

„Das wird mindestens noch zwei, drei, vier Tage dauern“, sagte der Sprecher des Verbandes der Mineningenieure in Málaga, Juan López Escobar, der Nachrichtenagentur Europa Press. Beim Bau des horizontalen Tunnels seien beträchtliche Probleme aufgetaucht, so dass die Hoffnungen nun vor allem auf den Tunnel gesetzt würden, der parallel zum Schacht gegraben werden soll.

Viele Rettungskräfte beteiligen sich an der Suche nach dem Kind.

Am Mittwoch hatte es noch geheißen, zumindest einer der beiden Tunnel könne schon bis Donnerstagabend fertig sein.

Die Eltern glauben trotz der Rückschläge weiter an die Rettung ihres Sohnes. Der Verlust des Kindes wäre nicht der erste schwere Schicksalschlag für die beiden. Der ältere Bruder des vermissten Zweijährigen starb 2017 im Alter von drei Jahren plötzlich an Herzversagen.

An der Suche nach dem kleinen Julen sind Polizisten, Feuerwehrleute und Zivilschutzbeamte beteiligt. Auch ein Roboter kommt zum Einsatz. Ein schwedisches Rettungsteam hilft mit einem Radargerät, um einen Hohlraum aufzuspüren, in dem sich der Junge befinden könnte.

Haare im Brunnen gefunden

Mittlerweile seien in dem Brunnen „biologische Überreste“ gefunden worden, schrieb die Zeitung „El País“ unter Berufung auf Polizeiangaben. Es handele sich dabei um Haare, sagte ein Lokalpolitiker spanischen Medien.

Anwohner stehen mit Schildern auf denen Botschaften geschrieben sind.

Es werde angenommen, dass sie von dem verschollenen Kind stammen, Laboruntersuchungen sollen Gewissheit bringen.

Bislang haben die Retter nach Angaben eines Polizeisprechers noch keinen endgültigen Beweis, dass der Zweijährige tatsächlich in den Schacht gestürzt ist. Die Familie habe aber angegeben, Julens Weinen in dem Schacht gehört zu haben.

Eltern beschwerten sich über fehlende Unterstützung

Der Vater von Julen bedankte sich am Mittwoch bei den Rettungskräften. Zahlreiche Retter, darunter vor allem die Feuerwehr, seien pausenlos im Einsatz, um das Kind in dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht zu finden, sagte José Roselló vor Journalisten. Er bedankte sich auch bei den Psychologen, die die Angehörigen betreuen.

Helfer suchen in Spanien weiter verzweifelt nach dem zweijährigen Jungen.

Der arbeitslose Marktverkäufer wirkte am Mittwoch halbwegs gefasst – nachdem er am Dienstag noch weinend die Behörden beschimpft hatte, nicht genügend Mittel für die Rettung des kleinen Julen zur Verfügung zu stellen. Er und seine Frau Victoria seien „am Boden zerstört“, sagte der Vater. Aber sie gäben die Hoffnung nicht auf, dass Julen lebend geborgen werde.

Vater: Habe ihn weinen gehört

Auch aufgrund der Angaben der Eltern schließe man andere Möglichkeiten – etwa, dass er herausgeklettert sei und sich verlaufen habe – vorerst aus.

„Ich habe mich auf die Öffnung gestürzt und er war nicht mehr da. Ich habe ihn weinen hören, aber bald habe ich ihn nicht mehr gehört“, sagte der Vater des Jungen.

Schacht nur etwa 25 bis 30 Zentimeter breit

Nur rund 25 bis 30 Zentimeter Durchmesser hat der Brunnenschacht, in den der kleine Julen gestürzt sein soll.

Der Junge soll beim Spielen mit anderen Kindern in den offenen Schacht gefallen sein. Eine Tante habe den Sturz aus einiger Ferne gesehen und laut um Hilfe gerufen, berichteten die Zeitung „La Vanguardia“ und andere Medien.

Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil erklärte, warum die Suche so schwierig ist: Der Brunnenschacht habe nur einen Durchmesser von rund 25 Zentimetern. Mit einer Roboter-Kamera war man am Montag bis in eine Tiefe von etwa 70 Metern vorgedrungen.

Dort hatte man eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich trug. Weil sich Erde gelöst habe, die den Schacht verstopfe, komme man mit der Kamera bisher aber nicht weiter vorwärts, teilten die Rettungsteams mit.

Der Schacht, der erst vor ein paar Wochen bei der Suche nach Wasser gegraben worden sei, sei insgesamt 107 Meter tief, hieß es. Das entspricht ungefähr der Höhe eines 30-stöckigen Gebäudes.

Einsatzkräfte graben Tunnel zur Rettung

Feuerwehr, Polizei und der Zivilschutz arbeiten fieberhaft, um den kleinen Julen zu finden.

Auch Kälte und Feuchtigkeit erschwerten zunächst die Suche nahe dem 352 Meter hohen Hügel Cerro de la Corona rund 15 Kilometer nordöstlich der Küstenstadt Málaga, erklärte María Gámez vom spanischen Innenministerium.

Nachdem geprüft worden war, ob ein parallel zum Brunnen verlaufender Schacht eine Rettung ermöglichen würde, entschlossen sich die Experten vor Ort am Dienstag, das Gefälle des Terrains auszunutzen und von einem Abhang aus einen horizontalen, etwa 50 bis 80 Meter langen Tunnel zu graben, der direkt an das Ende des Brunnenschachts führen soll, wo Julen vermutet wird.

Eltern haben bereits ein Kind verloren

Jose Roselló (rechts), der Vater von Julen, der in einen 107 Meter tiefen Brunnen gefallen sein.

Dann will man wieder die Roboterkamera einsetzen, um Julen zu finden. „Das ist die sicherste und schnellste Methode“, sagte Gámez. Ein Experte erklärte im Fernsehen, der Bau eines solchen Tunnels werde zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen, und das auch nur, falls keine Probleme auftauchten.

Die Spanier hoffen, dass das Kind dank einer Luftblase länger überleben kann. „Mit jeder Minute, die vergeht, schwinden aber die Hoffnungen“, kommentierte die Zeitung „ABC“. (dpa/moi)