Julen tot geborgen: Beerdigung schon am Sonntag in Málaga

Julen im Brunnen: Darum ist die Rettung so schwierig

Ende einer dramatischen Suche: Julen (2) ist tot. Er wurde am Samstag aus dem Schacht geborgen. Die Beerdigung ist am Mittag in Málaga.

Spanien Toter Julen (2) wird schon am Sonntag in Málaga beerdigt

Totalán/Málaga. Bereits einen Tag nach dem Fund seines Leichnams wird Julen (2) am Mittag in seiner Heimat Málaga beerdigt. Die Feier ist für 13.30 Uhr auf dem Friedhof von El Palo, Málaga statt.

Die Familie des Jungen, der am 13. Januar in einen Brunnenschacht in Spanien gestürzt war, hat darum gebeten, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Der Stadtrat von Málaga hat drei Tage offizielle Trauer erklärt.

Obduktionsbericht: Julen starb am Tag des Sturzes

Julen war am frühen Samstag in dem Brunnenschacht entdeckt worden, Helfer fanden das tote Kind in etwa 70 Metern Tiefe nach einer tagelangen, sehr aufwändigen Suche. Der Zweijährige starb wohl schon am Tag des Sturzes.

Laut des vorläufigen Obduktionsberichts hatte das Kind bei seinem Sturz in den Schacht „schwere traumatische Hirnverletzungen“ und mehrere andere Traumata erlitten. In der Medizin spricht man von Traumata, wenn Gewebe verletzt oder verwundet ist.

Die Zeitung „El Mundo“ zitiert aus dem Bericht. Demnach starb der Junge bereits am 13. Januar.

Julen fiel „schnell und tief“

In dem vorläufigen Obduktionsbericht, der bereits an die zuständige Justizbehörde weitergegeben wurde, heißt es, bei dem Sturz durch das etwa 25 Zentimeter große Loch hätten sich Steine und andere Gegenstände aus dem Schacht gelöst, die den Jungen nach seinem Aufprall auf dem Boden am Kopf getroffen hätten.

Nach den jüngsten amtlichen Erkenntnissen fiel Julen am 13. Januar durch das enge Loch rund 71 Meter tief „im freien und schnellen Fall“. „Darauf deutet die Stellung des Körpers hin“, erklärte am Samstag vor Journalisten der Delegierte der Zentralregierung in Andalusien, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Julen stürzte bei Familienausflug ins Loch

Um 2.21 Uhr am Samstagmorgen hatten Rettungskräfte nach tagelanger Suche den Zweijährigen in einem Brunnenschacht entdeckt. Zwölfeinhalb Tage hatten Hunderte Einsatzkräfte unermüdlich gearbeitet, um den Jungen auf dem schwer zugänglichen Hügel Cerro de la Corona in Totalán unweit von Málaga zu finden.

In der Nacht wurde Julen tot aus dem Schacht geborgen. Sein Körper wurde bereits obduziert.

Der Kleine war bei einem Ausflug mit seiner Familie in das Loch gefallen. Bei Kameraaufnahmen war im Schacht eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt worden, die Julen bei sich hatte, später waren Haare des Jungen gefunden worden. Mehr als 300 Retter hatten sich an den Bergungsarbeiten beteiligt.

Julen tot aus Brunnen-Schacht geborgen – das Wichtigste in Kürze:

Ein Zweijähriger war in Spanien in einen 107 Meter tiefen Brunnenschacht gefallen

Rettungskräfte suchten tagelang verzweifelt nach dem Kind

Es war bei einem Familienausflug verschwunden

Helfer fanden in dem Schacht zunächst Haare des Jungen

Spezialisten arbeiteten an einem Rettungsschacht

Rettungskräfte mussten den Schacht hinuntersteigen

Es wurden Ermittlungen eingeleitet

Der Brunnenschacht war offenbar gar nicht gesichert – und nicht genehmigt

Die Eltern haben bereits ein Kind verloren

Schließlich bargen die Rettungskräfte den Zweijährigen tot

In Spanien herrscht große Trauer

Julen starb an schweren Hirnverletzungen und mehreren Traumata

In einem Tweet hatte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez zuvor den Eltern und Angehörigen des Jungen sein Beileid ausgesprochen. „Ganz Spanien schließt sich der unendlichen Traurigkeit der Familie von Julen an.“

Man habe jeden Schritt genau verfolgt und man werde die unermüdliche Anstrengung derer zu immer schätzen wissen, die ihn in all diesen Tagen gesucht haben. „Meine Unterstützung und Liebe gilt den Eltern und Angehörigen.“

Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2019

Trauer um Julen in ganz Spanien

Die Stadt Málaga verkündete eine dreitägige Trauer, vor dem Rathaus der Küstenstadt versammelten sich am Samstagvormittag Hunderte zu einer Trauerkundgebung und einer Schweigeminute zu Ehren des Kleinen.

Nach dem Fund des toten Kindes herrscht in Malaga große Trauer.

Wie hart der Schlag nicht nur für die Menschen in der Provinz Málaga, sondern in ganz Spanien war, beweist die Verzweiflung vieler auch im 500 Kilometer entfernten Madrid.

„Ich bin aufgeblieben, um die Rettungsaktionen im Fernsehen zu verfolgen. Nachdem die schreckliche Nachricht kam, konnte ich nicht mehr einschlafen“, sagte weinend die Bankangestellte María in einer Bäckerei der Hauptstadt.

Nicht wenige hatten bis zuletzt an das viel beschworene „Wunder von Totalán“ geglaubt. Im Málaga-Vorort El Palo, dem Wohnort der Familie, hatten Menschen noch Freitagnacht mit weißen und roten Kerzen ein großes Herz geformt.

In vielen Kirchen wurde seit Tagen für den Kleinen gebetet, Bürger organisierten Wachen. Doch das Wunder blieb am Ende aus.

“Das Wunder von Totalán“ blieb aus.

Tagelange Suche nach Julen

Hunderte Einsatzkräfte hatten unermüdlich gearbeitet, um den zweijährigen Jungen zu finden. Er galt in einem 107 Meter tiefen Brunnenschacht als verschollen. Der Unglücksort am Hügel Cerro de la Corona nahe der Küstenstadt Málaga war nur schwer zugänglich.

Julen war über zwölf Tage in dem Schacht.

Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Freitag noch knappe zweieinhalb Meter von der Stelle entfernt gewesen, an der der seit zwölf Tagen verschollene Zweijährige vermutet wurde – und arbeitete sich von dort aus vor.

Experten hatten immer wieder versichert, dass es nicht ausgeschlossen sei, das Kind lebend zu finden. Allerdings gab es auch Zweifel, ob der Junge überhaupt in den Schacht gefallen war.

Süßigkeiten und Haare gefunden - von Julen?

Julens Eltern haben vor einigen Jahren bereits ein Kind verloren.

Zunächst hatte man sich auf die Aussagen des Vaters und einer Tante verlassen müssen, die nach eigenen Angaben gesehen haben, wie das Kind ins Loch fiel. Die Retter fanden im Schacht eine Tüte mit Süßigkeiten, die Julen bei sich gehabt haben soll, und wenig später auch Haare des Kindes.

„Ich habe mich auf die Öffnung gestürzt und er war nicht mehr da. Ich habe ihn weinen hören, aber bald habe ich ihn nicht mehr gehört“, hatte der Vater gesagt.

Juan José Cortés, ein Freund der Eltern von Julen, kritisierte am Donnerstagabend die Anfeindungen gegen die Familie in den sozialen Medien. Zu viele Verleumdungen und Lügen seien erzählt worden, sagte Cortés laut „La Vanguardia“, und drohte mit gerichtlichen Schritten.

In den vergangenen Tagen hatten Nutzer in den sozialen Medien vermehrt Zweifel an der Ehrlichkeit der Familie bezüglich Julens Verschwinden geäußert.

Politiker weisen Zweifel zurück

Die Unglücksstelle war nur schwer zugänglich.

Die an der Suche beteiligten Experten und Politiker wiesen schon zuvor alle Zweifel und jede Kritik zurück. Das Kind sei zweifellos im Schacht, man habe Augenzeugen des Sturzes (der Vater und eine Tante). Zudem verwiesen die Experten auf die gefundenen Haare.

Auch die Arbeit der Bergungskräfte wurde mehrfach kritisiert. Zu schlecht, zu langsam, hatte es geheißen. Dem trat die Feuerwehr entschieden entgegen. „Nichts wurde dem Zufall Überlassen. Eine vergleichbare Aktion hat es noch nie gegeben“, hatte der Präsident des Feuerwehrverbandes von Málaga, Francisco Delgado Bonilla betont. Man habe „eine sehr anspruchsvolle Arbeit, für die man eigentlich Monate braucht, in Tagen geschafft“.

Mikrosprengung durchgeführt

Die Gesteinsbedingungen hatten die Arbeiten erschwert. „Wir haben dieselben Probleme vorgefunden wie an den vergangenen Tagen: Extrem harter Felsen“, hatte Polizeisprecher Jorge Martín noch am Freitag vor Journalisten gesagt.

Kurz vor Mittag habe man eine dritte Mikrosprengung durchgeführt. Ein Hubschrauber sei geschickt worden, um mehr Sprengstoff zu holen.

Das Loch des Brunnenschachts hat einen Durchmesser von etwa 25 Zentimeter.

Weil das Loch nur einen Durchmesser von 25 bis 30 Zentimetern hat, hatten die Retter entschieden, einen parallelen Schacht auszuheben, um zu Julen vorzudringen. Er wurde in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern vermutet.

Kritik am Bergungsteam

Die Bedingungen waren dabei extrem, wegen der Enge hatten die Männer nur knieend oder liegend graben können, hieß es. Die Kumpel waren mit Sauerstoffmasken ausgestattet und standen telefonisch mit den Kollegen über Tage in Kontakt.

Falsch gehandelt? Vorwürfe gegen das Bergungsteam

Dieses von der spanischen Guardia Civil zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt ein Rettungsteam, das sich auf den Abstieg des Brunnenschachts vorbereiten.

Spanische Justiz leitet Ermittlungen wegen Brunnen ein

Auch die spanische Justiz schaltete sich in den Fall ein. Am Gericht in Málaga ist laut der Zeitung „El Pais“ ein Verfahren eröffnet worden. Wie der Fernsehsender RTVE erfahren hat, habe es nämlich keine Genehmigung für einen mehr als 100 Meter tiefen Brunnen gegeben.

Zudem wurde angeprangert, dass es keine Absicherung des Loches gegeben habe. Es sei lediglich mit Steinen abgedeckt worden. „El Pais“ berichtet unter Berufung auf einen Brunnenbauer, dass sich der Ort bei einem weiteren Besuch verändert habe. Die Absicherung mit Steinen sei weg gewesen.

„Mondscheinlöcher“ im Fokus

Dass sich ein solches Unglück wiederholen könnte, ist nicht ausgeschlossen: Schließlich gibt es in Spanien zahlreiche illegale Löcher, die man auch „Mondscheinlöcher“ nennt. Nach Schätzung der Umweltorganisation Greenpeace gibt es im ganzen Land über eine Million davon.

Auch ein Rettungshubschrauber war der Suche von Julen beteiligt.

„El Mundo“ schrieb, in Wirklichkeit seien es viel mehr. Und „diejenigen Bohrungen, die nicht zum Erfolg führen, werden mehr schlecht als recht zugedeckt“.

Seit Jahren regnet es in Spanien aufgrund des Klimawandels zu wenig. Flüsse trocknen aus, vor allem im Süden und im Landesinneren gibt es immer mehr steinwüstenähnliche Landschaften.

Besitzer von Grundstücken und Fincas beauftragen deshalb sogenannte „Poceros“, erfahrene „Löchergräber“ mit Bohrungen, die oft in Nacht- und Nebelaktionen nachts nur bei Mondbeleuchtung gegraben werden. Im Volksmund heißen diese Schächte deshalb „Mondscheinlöcher“. (dpa/cho/bkö/sdo/ac/moi/les)