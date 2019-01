In Spanien soll ein Zweijähriger in einen tiefen Brunnenschacht gestürzt sein. Hundert Kräfte versuchen fieberhaft, ihn zu retten.

Rettungsversuch Drama in Spanien: Kind in 110 Meter tiefen Schacht gestürzt?

Totalán. Drama um ein zweijähriges Kind in Spanien: Der kleine Julen soll in einen 110 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt sein. Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Zivilschutzes und andere Dienste suchen in der Gemeinde Totalán in der Provinz Malaga verzweifelt nach dem Jungen.

Das Kleinkind war bei einem Familienausflug verschwunden. Bislang haben die Retter nach Angaben eines Polizeisprechers noch keinen Beweis, dass der Zweijährige tatsächlich in den Schacht gestürzt ist. Die Familie habe aber angegeben, Julens Weinen in dem Schacht gehört zu haben.

Schacht ist in 80 Metern Tiefe mit Erde verstopft

Feuerwehr, Polizei und der Zivilschutz arbeiten fieberhaft, um den kleinen Julen zu finden.

Foto: Álex Zea / dpa

Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil erklärte, warum die Suche so schwierig ist: Der Brunnenschacht habe nur einen Durchmesser von rund 25 Zentimetern und sei in einer Tiefe von rund 80 Metern mit Erde verstopft. Bis dorthin seien die Retter mit einer Kamera vorgedrungen vorgedrungen, sagte Manuel Molto – und habe eine Tüte mit Süßigkeiten gefunden, die der Junge bei sich gehabt haben soll.

Auch Kälte und Feuchtigkeit erschwerten die Suche, erklärte María Gámez vom spanischen Innenministerium. Nachdem geprüft worden war, ob ein parallel zum Brunnen verlaufender Schacht eine Rettung ermöglichen würde, scheinen sich die Einsatzkräfte nun anders entschieden zu haben. Einem Bericht der Zeitung „El País“ zufolge wird nun ein horizontaler Tunnel am Hang entlang gegraben, der den Rettern Zugang zu dem Ort verschaffen soll, an dem das Kind vermutet wird. (dpa/moi)