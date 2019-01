Züge können wieder am Hauptbahnhof Hannover halten

Stellwerkschaden Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Hannover läuft wieder an

Berlin. Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Hannover läuft wieder an. Wegen einer technischen Störung in einem Stellwerk konnten am späten Sonntagnachmittag für mehrere Stunden keine Züge am Hannoveraner Hauptbahnhof halten. Der Schaden wurde behoben, wie die Bahn mitteilte.

Betroffen waren alle Verbindungen – sowohl Fern- und Nahverkehr als auch die S-Bahn. Zunächst könne es auch nach der Reparatur des Stellwerks noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, teilte die Bahn mit.

ICEs mussten vor dem Bahnhof auf der Stelle stehen

In der Wartehalle des Hauptbahnhofs in Hannover strandeten viele Menschen, die wegen des Schadens nicht abreisen konnten.

Foto: Peter Steffen / dpa

Einzelne Züge haben bis zu zwei Stunden Verspätung. Passagiere saßen teilweise 1,5 Stunden im ICE vor dem Hauptbahnhof fest, bevor ihr Zug wieder zurückfuhr.

Der Hannoveraner Hauptbahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Bahnverkehr in ganz Deutschland. Während der Störung bildeten sich Schlangen vor den Info-Ständen.

Bereits Anfang Dezember hatte ein Kabelbrand den Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt für Stunden lahmgelegt und Reisende stranden lassen.

Die Ursache der aktuellen Störung sei noch unklar, sagte die DB-Sprecherin. (ba/dpa)