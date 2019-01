Explosion in Paris: Drei Menschen sterben

Die Feuerwehrleute waren in die Rue de Trévise gerufen worden, um nach einem Gasleck zu sehen. In dem Moment sei es zu der Detonation gekommen.

Pariser Explosion fordert zwei Todesopfer Die Feuerwehrleute waren in die Rue de Trévise gerufen worden, um nach einem Gasleck zu sehen. In dem Moment sei es zu der Detonation gekommen.

Im Zentrum von Paris ist es am Samstag in einer Bäckerei zu einer Explosion gekommen. Drei Menschen starben, viele wurden verletzt.

Paris. In der Innenstadt der französischen Hauptstadt Paris ist es am Samstagmorgen gegen 9 Uhr zu einer schweren Explosion in einer Bäckerei gekommen. Dabei sind nach Angaben des französischen Innenministeriums zwei Feuerwehrleute und eine spanische Touristin ums Leben gekommen.

Zunächst hatte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner von vier Toten gesprochen. Laut Innenminister seien zehn Menschen schwer, 37 leichter verletzt worden.

Gasleck wahrscheinlich Ursache für Explosion

Das Zentrum der Explosion lag in einer Bäckerei. Vieles spricht für einen Unfall. Ursprünglich war die Feuerwehr wegen des Verdachts auf austretendes Gas an den Ort der späteren Explosion gerufen worden, wie eine Polizei-Sprecherin am Morgen sagte. Das Feuer war in der Rue de Trévise ausgebrochen.

Die Wucht der Explosion in Paris muss enorm gewesen sein. Foto: BENOIT TESSIER

Zentrum der Explosion war eine Bäckerei. Foto: BENOIT TESSIER

Rettungskräfte waren im Einsatz. Mehrere Menschen wurden verletzt. Foto: BENOIT TESSIER

Wegen der „Gelbwesten“-Proteste waren ohnehin viele Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Foto: Kamil Zihnioglu / dpa

Ursache für die Explosion ist möglicherweise ein Gasleck. Foto: BENOIT TESSIER



Ein Anwohner aus einem nahe gelegenen Haus sagte dem Sender BFMTV: „Ich habe gespürt, wie mein Haus für eine oder zwei Sekunden in seinen Grundfesten schwankte. Ich habe mich gefragt, ob es ein Attentat gab, ich hatte ein bisschen Angst.“

Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren laut Innenminister im Einsatz. Mehrere Gebäude seien zerstört worden. Die Sicherheitsbehörden prüften, ob benachbarte Gebäude beschädigt seien und daraus eine Gefährdung entstehen könne.

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der „Gelbwesten“ ohnehin in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern.

Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.

Auch wegen des Terroranschlags von Straßburg vor einem Monat herrscht in Frankreich hohe Anspannung. Am 11. Dezember hatte ein Attentäter in der Innenstadt der elsässischen Stadt das Feuer eröffnet. Fünf Menschen starben, viele weitere wurden verletzt.

