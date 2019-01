Flucht aus Saudi-Arabien: Kanada bietet junger Frau Asyl an

Rahaf Mohammed Alqunun in einem Hotelzimmer am internationalen Flughafen in Bangkok.

Hoffnung für Rahaf Mohammed Alqunun: Die kanadische Regierung hat der 18-Jährigen aus Saudi-Arabien Asyl angeboten. „Der UN-Flüchtlingskommissar hat Kanada angefragt, ob wir Alqunun als Flüchtling akzeptieren würden und wir haben die Bitte der UN, ihr Asyl zu gewähren, positiv beantwortet“, so Premierminister Justin Trudeau.

Die junge Frau war am Wochenende in Bangkok gestrandet, nachdem sie sich während eines Besuchs in Kuwait von ihrer Familie absetzen konnte. Sie gibt an, misshandelt und mit dem Tod bedroht worden zu sein.

Thailand verzichtet auf Abschiebung

Zuerst wollten die thailändischen Behörden sie abschieben, verzichteten dann aber darauf. Vom Flughafen in Bangkok aus hatte die junge Frau auf Twitter auf ihre Situation aufmerksam gemacht und eine internationale Welle der Solidarität ausgelöst.

Seitdem wartete Rahaf Mohammed Alqunun in Obhut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Bangkok darauf, ein Visum aus humanitären Gründen und danach Asyl zu bekommen. Die Vereinten Nationen haben die junge Frau als Flüchtling anerkannt.

Frauen haben in Saudi-Arabien keine Rechte

In Saudi-Arabien herrscht ein streng patriarchalisches Schariarecht, das Frauen bis in kleinste Details ihres Lebens gängelt und entmündigt.

Zum Beispiel dürfen Frauen ohne Genehmigung von Ehemann, Bruder oder Vater weder studieren noch reisen, heiraten oder einen Arzt aufsuchen. (dpa/küp)