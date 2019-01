Deutsche Bahn: ICE-Lokführer vergisst Wittenberger Bahnhof - 2,49 Promille

Eigentlich hätte er in Wittenberg halten sollen. Ein Lokführer fuhr seinen ICE einfach am Bahnhof vorbei. Der Mann hatte getrunken.

Bahn ICE fährt an Bahnhof vorbei – weil Lokführer betrunken ist

Wittenberg. Es war am späten Abend, als die Fahrgäste eines ICE bemerkten, dass der Schnellzug nicht wie erwartet in Wittenberg hält – sondern den Bahnhof einfach ungebremst passierte. Eigentlich hätte er laut Fahrplan jedoch halten sollen, Dienstagabend um 22.10 Uhr. Dem Lokführer wurde der Führerschein entzogen.

Der Zugchef hatte deswegen Bundespolizisten angesprochen, die in dem ICE saßen. Offenbar stimmte etwas mit dem Lokführer nicht. Entsprechend wurde der Mann am nächsten Bahnhof, in Bitterfeld, aus dem Zug geholt.

Deutsche-Bahn-Lokführer musste Alkoholtest machen

Die Beamten bemerkten, dass der Mann, der den ICE führte, dazu nicht mehr in der Lage war: Er hatte laut eines Atemalkoholtests 2,49 Promille, wie die Bundespolizei der „Mitteldeutschen Zeitung“ bestätigte. Die Bahn erklärte der Zeitung, dass er entsprechend in Bitterfeld abgelöst worden sei.

Nach dem Wechsel konnte der ICE mit der Nummer 993, der von Hamburg nach Leipzig unterwegs war, weiterfahren – allerdings nicht ganz pünktlich. Der Zug erreichte sein Ziel mit 65 Minuten Verspätung.

Bahn: Entschädigungsregeln gelten

Als offizieller Grund gab die Bahn eine „Verzögerung im Betriebsablauf“ an. Die Reisenden, die nach Wittenberg wollten, seien mit der S-Bahn zurückgefahren, sagte ein Bahn-Sprecher.

In der Mitteilung des Unternehmens heißt es: „Wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten, die sie durch die Situation in Lutherstadt Wittenberg bzw. Bitterfeld hatten. Selbstverständlich gelten auch in diesem Fall die Entschädigungsregeln der Fahrgastrechte vollumfänglich.“

Lokführer dürfen keinen Alkohol im Blut haben

Für Lokführer gilt eine Null-Promille-Grenze. Verstöße dagegen würden nach einem strengen Regelwerk geahndet, heißt es bei der Bahn. Der Triebfahrzeugführerschein werde sofort eingezogen und dem Eisenbahnbundesamt übergeben.

Um ihn wiederzuerlangen, müsse der Betroffene anhand medizinischer und psychologischer Untersuchungen belegen, dass kein krankheitsbedingter Alkoholmissbrauch vorliegt und eine Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist. Das Eisenbahnbundesamt muss der Rückgabe des Führerscheins zustimmen.

Auch im Cockpit von Flugzeugen nehmen immer wieder betrunkene Piloten Platz.

Deutsche Bahn in der Kritik

Bei Kunden der Deutschen Bahn dürfte die Panne nicht so gut ankommen. Durch ihre vielen Verspätungen und Zugausfälle ist das Image des Konzerns geschädigt worden. Diese fünf Baustellen muss die Deutsche Bahn jetzt angehen.

Eine Müncherin verarbeitete die Verspätungen derweil auf humorvolle Weise: Sie strickte einen „Verspätungs-Schal“, den sie für einen guten Zweck auf Ebay versteigert.

Alkohol im Triebwagen – immer wieder Fälle

Im Juli 2017 war ein Zugführer (30) der Euregiobahn von Aachen nach Stolberg unterwegs. Fahrgäste bemerkten die ruckelige Fahrweise, riefen die Polizei. Er hatte mehr als zwei Promille.

2014 hatte ein Zugbegleiter wegen der Fahrweise des Lokführers in einem ICE von Hamburg nach Berlin die Polizei gerufen. Der Mann im Triebwagen pustete zwei Promille.

2012 war ein Lokführer in Rheinland-Pfalz mit verwirrten Telefonaten mit der Leitstelle aufgefallen – der Alkoholtest bescheinigte ihm fast zwei Promille.

In Potsdam wurde bereits 2004 ein 59-Jähriger vor Gericht gebracht. Er hatte rund drei Promille im Blut – das war aufgefallen, weil er die Bahnsteige beim Halten nicht mehr traf.

Wittenberg schon einmal vergessen

Dass Lokführer versehentlich an einem Bahnhof vorbeifahren, kommt immer mal wieder vor. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren war schon einmal ein ICE an Wittenberg vorbeigefahren, ohne zu halten – am 4. Januar 2017.

Der Lokführer bemerkte sein Missgeschick jedoch, stoppte den Zug und konnte in den Bahnhof zurückfahren. Einen ähnlichen Fall hatte es kurz zuvor in Bitterfeld gegeben. Mehrfach sind Züge schon an Wolfsburg vorbeigerauscht, auch Göttingen und Uelzen (Niedersachsen) waren schon betroffen. (ses/dpa)