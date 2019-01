Schnee-Chaos: Eine Mensch stirbt nach Lawinenabgang in der Schweiz

Die Lage in den Alpen bleibt weiter angespannt. In der Schweiz konnten Einsatzkräfte einen Mann nur noch tot aus dem Schnee bergen.

München/Wien/Ostschweiz. Das Schnee-Chaos im Süden Bayerns und in Teilen Österreichs dauert an – auch wenn am Dienstag die Schneefälle laut Wetterexperten ausklingen sollen. Für die betroffenen Gebiete in Bayern, Teilen Österreichs und in der Ostschweiz ist damit möglicherweise Entspannung in Sicht.

Der Süden Deutschlands, Österreichs und die Ostschweiz versinken im Schnee

In Österreich und Bayern sind Hunderte Menschen durch den Schnee eingeschlossen

Es gilt weiterhin eine hohe Alarmstufe für Lawinen

Zahlreiche Skigebiete wurden geschlossen

Am Dienstag sollen die Schneefälle vorerst ausklingen

Zahlreiche Menschen starben durch die Folgen der Schneemassen

Drei deutsche Skifahrer starben in Österreich

Ein Flixbus ist bei Schneefall von einer Straße in Österreich abgekommen und umgekippt

Schmelzender Schnee sorgt bereits für Überschwemmungen

• Dienstag, 15. Januar:

Am Strand bewegte er sich geschickter, im Schnee wird’s schwierig: US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff („Baywatch“) gehört zu den vielen tausend Menschen, die in den verschneiten Alpen festsitzen.

Der 66-Jährige postete auf Instagram ein Video von sich, wie er mit Mütze, Stiefeln und Bademantel durch den tiefen Schnee im österreichischen Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm stapft.

Hasselhoff ist laut „Salzburger Nachrichten“ Stammgast in Saalbach-Hinterglemm. Am Donnerstag gibt er dort ein Konzert, für das er im Video auch Werbung macht.

Saalbach-Hinterglemm ist nach Angaben des Landes Salzburg seit Montagabend nicht mehr erreichbar. Die Zufahrtstraße wurde wegen Lawinengefahr sicherheitshalber gesperrt. Insgesamt sind im Bundesland Salzburg seit Montagabend mehr als 41 000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.

8.49: Leichtes Aufatmen in den Schneeregionen Bayerns: Bis Dienstagmittag erwarten Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur noch rund fünf Zentimeter Neuschnee im bayerischen Alpenraum, nachdem dort seit Samstagabend bis zu einem Meter Schnee gefallen ist.

Allerdings werde der Neuschnee teils immer noch stark verweht, teilte der DWD am Morgen mit. Zudem drohe auch noch in der Nacht zum Mittwoch vielerorts Glätte durch Schnee, Schneematsch, gefrorene Nässe oder Reif. Nach wie vor laste auch hohes Gewicht durch den Schnee auf Bäumen und Gebäuden.

7.05 Uhr: In den vergangenen zwei Wochen ist in einigen Regionen Bayerns, Österreichs und der Schweiz drei Mal so viel Schnee gefallen wie sonst im gesamten Januar üblich. Das hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien mitgeteilt. In Tirol fiel örtlich fast viereinhalb Meter Schnee. Insgesamt rechnen die Meteorologen mit aktuellen Schneehöhen auf vielen Bergen zwischen drei und fünf, vereinzelt auch mit sechs Metern.

Am Dienstag sollen die Schneefälle langsam ausklingen – damit besteht Hoffnung auf Entspannung der Gefahrenlage. Das Ende des fast zweiwöchigen Schneefalls werde es erlauben, nötige Lawinensprengungen vorzunehmen, sagte Thomas Wostal von der ZAMG. Danach dürften viele Straßensperren aufgehoben werden. So rechnet die Gemeinde Lech am Arlberg mit einer Aufhebung der Straßensperre spätestens am Dienstagabend.

Am Montag waren in ganz Österreich noch mehr als 180 Straßen gesperrt. Im Bundesland Salzburg waren durch neue Straßensperren am Montagabend mehr als 41.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ebenfalls betroffen war der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm.

• Montag, 14. Januar:

24-Jähriger stirbt bei Lawine in der Schweiz

19.53 Uhr: Eine Lawine tötete in den Schweizer Alpen einen jungen Mann. Wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den verschütteten 24-Jährigen nur noch tot aus den Schneemassen bergen. Der Skiwächter war am Montagmorgen mit einem Kollegen im Gebiet „Crosets“ nahe der Grenze zu Frankreich unterwegs, um mit Schneesprengungen das Gebiet zu sichern.

Am Vormittag brach auf einer Höhe von 1970 Metern eine Lawine ab und riss die Männer mit. Einem der beiden Verschütteten gelang es, sich aus den Schneemassen zu befreien. Gemeinsam mit hinzugekommenen Helfern wurde der 24-Jährige mit speziellen Suchgeräten unter einer 1,40 Meter dicken Schneedecke gefunden. Jede Hilfe kam aber zu spät.

18.03 Uhr: Auch in Teilen Tschechiens haben die Schneefälle und starker Wind am Montag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein zwischen Prag und München verkehrender Fernreisezug prallte bei Domazlice (Taus) gegen einen umgestürzten Baum. Weder der Lokführer noch die Reisenden wurden bei der Notbremsung verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Lokomotive wurde beschädigt.

Unter der Schneelast stürzten zahlreiche Bäume um. Im Erzgebirge stellte die Feuerwehr wegen der großen Gefahr die Räumarbeiten vorübergehend ein. Aufgrund beschädigter Leitungen waren rund 15.000 Haushalte ohne Strom.

Touristen wurden aufgerufen, nicht in höher gelegene Regionen der westlichen Verwaltungsregion Karlsbad (Karlovy Vary) zu fahren. Die meisten Skipisten auf der tschechischen Seite des Erzgebirges blieben wegen des starken Windes geschlossen. Bozi Dar (Gottesgab), die höchstgelegene Stadt Tschechiens, war von der Außenwelt abgeschnitten. Im bei Skitouristen ebenfalls beliebten Riesengebirge (Krkonose) herrschte der Bergwacht zufolge eine erhebliche Lawinengefahr.

Schneemassen sorgen für Überschwemmungen

16.16 Uhr: Die Schneemassen sorgen mancherorts bereits für erste Überschwemmungen, betroffen sind bisher vor allem Brachflächen. In einigen Ortschaften kommt es zu Straßensperrungen.

Betroffen sind eher Tieflagen. „Im Alpenraum, wo viel Wasser abfließt, ist das Flussbett tiefer sowie breiter und kann mehr Wasser aufnehmen“, erklärten die Fachleute vom Bayerischen Landesamt für Umwelt .

Selbst bei Warmlufteinbrüchen sei der Einfluss von Wärme in Luft, am Boden oder durch Strahlung im Winter begrenzt - und damit auch die Intensität der Schneeschmelze.

Die Wörnitz tritt nach den Niederschlägen und der Schneeschmelze über die Ufer.

Foto: Stefan Puchner / dpa

15.13 Uhr: Viele Skigebiete in Bayern bleiben geschlossen. In Deutschlands höchstem Skigebiet an der Zugspitze blieben die Anlagen geschlossen; in den anderen Skigebieten bei Garmisch-Partenkirchen konnten Skifahrer nur in den niedrigen Lagen ihre Schwünge ziehen. Im Skigebiet Oberstdorf und Kleinwalsertal liefen am Montag von 48 Liften nur 18.

In den Skigebieten am Sudelfeld und am Spitzingsee standen die Lifte komplett; unter anderem zum Spitzingsee war die Zufahrt wegen Lawinensprengungen gesperrt. Am Brauneck liefen nur Lifte in unteren Lagen.

„Bei uns ist es vor allem die Schneelast auf dem Bäumen“, sagte eine Sprecherin des Ski- und Bergbahnverbundes Alpen Plus. Ein Baum sei auf das Seil einer Liftanlage gefallen, andere Bäume seien in die Piste gestürzt. „Wir hoffen, dass wir Mitte oder Ende der Woche wieder in Betrieb gehen können.“

13.32 Uhr: In den Alpen ist die Situation noch immer kritisch – doch ein Ende des Schnee-Chaos ist womöglich bald abzusehen. Darauf deuten Prognosen des Deutschen Wetterdienst hin.

Am Dienstag klingen die Niederschläge im Westen und Süden Deutschlands langsam ab, sagte ein Sprecher am Montag. Der zunehmende Einfluss eines Hochdruckgebiets beende dann auch die Unwetterlage in den Alpen.

In der Nacht zu Dienstag ist allerdings noch weiter Schneefall zu erwarten. In Höhenlagen zwischen 600 und 1000 Meter sind auch Regen und Schneeregen möglich. „Trotzdem muss auch weiterhin mit einer hohen Schneebruchgefahr gerechnet werden“, hieß es beim DWD. Die Lawinengefahr halte weiterhin an.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen:

Dienstag: Weniger Niederschläge im Westen und Süden Deutschlands, Unwetter in Alpenregion legen sich

Mittwoch: Im Norden Deutschlands Regen und Wolken, im Süden scheint die Sonne

13.24 Uhr: In Faistenau in Österreich ist ein Arbeiter von einer Dachlawine getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden der 47-Jährige und drei weitere Männer beim Abschaufeln eines Hausdachs von den Schneemassen mitgerissen.

Sie stürzten etwa sechs Meter in die Tiefe. Ein 26 und ein 28 Jahre alter Mann wurden nach dem Unfall in der Nähe von Salzburg ins Krankenhaus gebracht. Ein 38-Jähriger blieb unverletzt.

Die Bahn zum Brocken wird vorerst eingestellt.

Foto: Matthias Bein / ZB

12.59 Uhr: Verkehr eingestellt: Der Brocken wird nach zwei Zwischenfällen mit im Schnee festgefahrenen Zügen vorerst nicht von den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) angefahren. Die Fahrten der klassischen Dampfzüge auf den höchsten Berg des Harzes wurden für den kompletten Montag verkürzt, wie ein Bahnsprecher sagte.

12.48 Uhr: Auch für Wildtiere ist das Schnee-Chaos kritisch. Bei Schneehöhen von bis zu drei Metern könnten sich nach Angaben des Bayerischen Jagdverbands die Tiere kaum fortbewegen. Die Futterlager seien komplett eingeschneit. Um den Tieren zu helfen, will der Verband mit Hubschraubern Futter wie etwa Heuballen über stark verschneiten Gebieten abwerfen.

Schnee-Chaos: Flixbus kippt um – acht Verletzte

Ein Flixbus ist in Österreich umgekippt.

Foto: - / dpa

12.31 Uhr: In Österreich ist ein Flixbus von einer Straße abgekommen und umgekippt. Der Unfall ereignete sich auf der Ennstal-Bundesstraße. 25 Menschen waren den Rettungskräften zufolge an Bord des Busses. Acht Menschen wurden leicht verletzt.

12.27 Uhr: 230 Einsatzkräfte der Bundespolizei sollen in den vom Schnee-Chaos betroffenen Gebieten helfen, wie Innenminister Horst Seehofer bekanntgegeben hat. „Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht“, sagte er bei seinem Treffen mit Rettungs- und Hilfskräften.

Innenminister besuchen Einsatzkräfte im Schnee Horst Seehofer und Joachim Herrmann versicherten bei einem Ortstermin in Berchtesgaden Unterstützung für alle, die derzeit gegen die Schneemassen in Bayern ankämpfen. Innenminister besuchen Einsatzkräfte im Schnee

Der Landrat des Berchtesgadener Lands habe die Bundespolizei am Samstag um Hilfe gebeten. In der Region gilt seit Tagen der Katastrophenfall.

11.49 Uhr: Nachdem vergangene Woche eine Frau in ihrem Auto auf der A8 starb, gab die Polizei weitere Details bekannt. Demnach schließen die Ermittler Erfrieren als Todesursache aus. Sie halten eine medizinische Ursache für wahrscheinlich.

10.30 Uhr: Nach dem Schnee kommt das Wasser: Mehrere Flüsse und Bäche in Bayern traten in der Nacht zu Montag über die Ufer. Für den oberfränkischen Landkreis Kulmbach warnten die Behörden vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Bisher sind nur Äcker und Wiesen betroffen.

Auch in Mittelfranken stellte sich die Polizei auf Überschwemmungen ein. „Das Hochwasser kommt langsam“, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. In Niederbayern stiegen einem Polizeisprecher zufolge die Wasserstände leicht an. Straßen seien aber noch nicht überflutet.

10.12 Uhr: 17.000 Menschen sind in Salzburg nicht mehr mit Fahrzeugen erreichbar. Dies vermelden unter anderem die „Salzburger Nachrichten“. Betroffen sind Saalachtal, in Obertauern und in Rauris.

Nach einem Lawinenabgang ist Schnee in den Wellnessbereich des Hotel Hubertus in Balderschwang eingedrungen.

Foto: Benjamin Liss / dpa

9.50 Uhr: Am Montagmorgen hat eine 300 Meter breite Lawine ein Hotel im bayerischen Balderschwang getroffen. Die Schneemassen drückten Fenster des Gebäudes ein. Nach Angaben der Polizei wurde jedoch niemand verletzt oder vermisst.

Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen. Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen in dem Wintersportort im Oberallgäu fest.

Die Zufahrt zum Riedbergpass in Richtung Balderschwang ist wegen Lawinengefahr gesperrt.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

„Der Riedbergpass ist vorsorglich gesperrt, weil auch hier Lawinengefahr herrscht“, hatte ein Polizeisprecher am Sonntag mitgeteilt. Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite aus blockiert. Zuvor war auf österreichischer Seite bei Hittisau eine Lawine abgegangen. Verletzte gab es nicht.

Die Versorgung für die in rund 1000 Meter Höhe liegenden Gemeinde ist vorerst gesichert. Die Stromleitungen sind intakt. „Eine Evakuierung ist derzeit nicht geplant“, hieß es. Wann der Ort wieder erreichbar ist, war zunächst unklar. Wegen der Schneelast auf den Bäumen und der Lawinengefahr ist das Befahren des Passes riskant. Eine Kommission mit Experten der Bergwacht und der Behörden wollte am Mittag das weitere Vorgehen beraten.

Bayerns Dächer ächzen unter Schneemassen Mit zusätzlichen Kräften wollten die Behörden die Gebäude so schnell wie möglich von ihrer Last befreien. Bayerns Dächer ächzen unter Schneemassen

• Sonntag, 13. Januar:

Skiorte abgeschnitten, mehrere Todesfälle

18.50 Uhr: In Österreich sind unter anderem die bekannten Skiorte Lech und Zürs wegen einer Sperrung der Zufahrtsstraßen nicht mehr erreichbar. Das teilten die Gemeinden am Sonntagabend auf ihrer Website mit. Auch die Ortschaft Stuben am Arlberg ist wegen der Lawinengefahr von der Außenwelt abgeschnitten.

Wie die ORF berichtete, ist auch die Straße nach Ischgl und Galtür gesperrt worden. Darüber hinaus werde im Lauf des Abends die Straße nach Sölden im Ötztal gesperrt. Nach Angaben der Gemeinde Sölden wird in der örtlichen Freizeit Arena ein Notquartier eingerichtet.

12 Uhr: In Lech waren am Wochenende mindestens drei Skifahrer aus Deutschland ums Leben gekommen. Ein vierter Mann wird noch vermisst. Die Männer kamen aus Oberschwaben und waren 32, 36 und 57 Jahre alt. Der Vermisste ist 28 Jahre alt, wegen des starken Schneefalls mussten die Retter die Suche nach ihm abbrechen. Sie rechnen nicht damit, den Mann noch lebend zu finden.

Die vier waren auf einer gesperrten Skiroute unterwegs gewesen. Als am Samstagabend die Frau eines Skifahrers Vermisstenanzeige stellte, gelang es den Helfern schnell, die Gruppe mittels Handy-Ortung zu lokalisieren. Eine Rettungsmannschaft stieg sofort auf.

Lawinenunglück: mindestens drei Deutsche ums Leben kommen Vier Männer hatten sich offenbar auf nicht ausgewiesenes Gebiet gewagt. Drei von ihnen konnten tot geborgen werden, ein vierter Mann blieb vermisst. Die Suche wurde wetterbedingt unterbrochen. Lawinenunglück: mindestens drei Deutsche ums Leben kommen

Drei Skifahrer wurden laut Polizei gegen 23 Uhr gefunden. Sie wiesen Verletzungen auf sowie Erstickungsmerkmale. Die verunglückten Wintersportler hatten die gesamte Notfallausrüstung dabei. Trotz ausgelösten Airbags wurden sie von den Schneemassen verschüttet.

10.32 Uhr: Zwei Todesfälle hat es in den französischen Alpen gegeben. Zwei Pistenarbeiter starben vor einer geplanten Lawinensprengung, als sie am Sonntag mit Sprengstoff hantierten. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es zu einer ungeplanten Explosion.

Seit Tagen schneit es im Süden fast ununterbrochen, besonders die Alpen sind zur Gefahrenzone geworden. Die Ortschaft Buchenhöhe bei Berchtesgaden in Bayern etwa ist von der Außenwelt abgeschnitten. Foto: Lino Mirgeler / dpa

Das THW bringt Radlader mit Ketten und Schaufeln nach Berchtesgaden. Zahlreiche Straßen in der Region sind gesperrt, weil Bäume umgestürzt sind oder umzufallen drohen. Foto: Sabine Dobel / dpa

Auch die Bundeswehr ist im Einsatz. Ein Kettenfahrzeug fährt über eine schneebedeckte Straße in Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase / dpa

Frischer Schnee liegt in den Straßen und auf den Dächern von Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase / dpa

Traktoren mit Schneeschaufeln befreien am Terminal 2 am Flughafen München das Vorfeld von Schnee. Foto: Matthias Balk / dpa



Eine Straße in Vordernberg (Österreich) ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Meteorologen erwarten in Österreich weiterhin neue Schneemassen und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Foto: Erwin Scheriau / dpa

Ein Lastkraftwagen ist in Wessobrunn (Bayern) zum Stehen gekommen und droht abzurutschen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Auto fährt in einem Wald in Schongau (Bayern) unter mit Schnee bedeckten Bäumen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein schneebedecktes Auto steht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kaufbeuren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Zug der ÖBB im starkem Schneefall in Saalfelden. Die Lawinenlage in Österreich hat sich im weiter zugespitzt. Immer mehr Orte sind aufgrund der sehr großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar. Foto: Expa / dpa



Zwei Pferde suchen auf dem Thurner in St. Märgen (Baden-Württemberg) unter dem Schnee nach Nahrung. Foto: Patrick Seeger / dpa

Im bayerischen Warngau schaufeln Anwohner Schnee von Dächern. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Es schneit nicht nur im Süden Deutschlands. Zwei Bisons stehen auf einer Koppel des Wildparks Stangerode in Sachsen-Anhalt bei dichtem Schneetreiben nebeneinander. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB

Die Gemeinde Eibenstock in Sachsen ist zeitweise wegen der heftigen Schneefälle nicht zu erreichen. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Mitarbeiter der Servicegesellschaft versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn, der seit Montag auf dem Brocken eingeschneit ist, vom Schnee zu befreien. Foto: Matthias Bein / dpa



Der Hirte Franco Vitali bringt seine Tiere in Oberbüren (Schweiz) auf eine andere Weide. Foto: Gian Ehrenzeller / dpa



9.37 Uhr: Die Lawinengefahr war in den Bayerischen Alpen laut Einschätzung von Experten zunächst gesunken, dann aber wieder hochgestuft worden. Der Lawinenwarndienst Bayern stufte die Gefahr in allen Gebieten der bayerischen Alpen auf der zweithöchsten Warnstufe 4 und somit als „groß“ ein. Am Samstag hatte noch Warnstufe 3 („erheblich“) gegolten.

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten.

Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.

Das Schneechaos in Bayern – das ist bisher geschehen

Berchtesgaden: Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr fährt über eine schneebedeckte Straße. Das Fahrzeug wird zur Versorgung des abgeschnittenen Ortsteils Buchenhöhe eingesetzt.

Foto: Tobias Hase / dpa

Bayern schickt 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die verschneiten Katastrophenregionen. „Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis“, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bad Tölz gesagt. Söder hatte sich am Samstag ein Bild von der Lage in den vom Schneechaos betroffenen Gebieten gemacht und sich über die Arbeit der Einsatzkräfte informiert.

In fünf bayerischen Landkreisen gilt derzeit der Katastrophenfall, in Bad Tölz, Wolfratshausen, Miesbach, im Berchtesgadener Land und in Traunstein.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich an diesem Montag ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen machen. Er besucht Helfer und Einsatzkräfte in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg. Auch ein Statement des Ministers ist geplant. Seine Kabinettskollegin und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Sonntag den vom Schneechaos betroffenen Landkreisen weitere Hilfe zugesagt.

Bundeswehr entsendet 350 Soldaten

Ein Soldat der Bundeswehr befreit das Dach eines Wohnhauses von Schneemassen.

Foto: Matthias Balk / dpa

Bis Montagabend soll es auch in den sächsischen Mittelgebirgen schneien, vor allem aber wieder im Alpenraum und im Bayerischen Wald – und in niedrigeren Lagen regnen. Dies könnte die Lage dramatisch verschärfen und den Schnee auf einsturzgefährdeten Dächern noch schwerer machen.

Die Bundeswehr hat 350 Soldaten in die tief verschneiten Regionen geschickt. Sie befreien Dächer von den schweren Schneemassen, versorgen Bewohner in schwer zugänglichen Orten und transportieren Helfer mit gepanzerten Kettenfahrzeugen. Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat viele Helfer vor Ort.

Fahrer eines Schneepflugs gestorben

Viele Häuser sind in Österreich komplett vom Schnee eingeschlossen.

Foto: Harald Schneider / dpa

Auch in Bulgarien sind zwei Menschen durch eine Lawine gestorben, die Snowboarder hatten sie am Freitag selbst ausgelöst. In der Nähe von Lenggries in Bayern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gab es ein weiteres Todesopfer. Der Fahrer eines Schneepfluges kam bei einem Unfall ums Leben.

Der 48-Jährige war mit seinem Räumfahrzeug auf einer Brücke umgekippt und in einen aufgestauten Wasserzulauf der Isar gestürzt. Dabei wurde er unter Wasser in dem 18 Tonnen schweren Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn befreien und brachten ihn per Hubschrauber in eine Innsbrucker Klinik. Dort starb der Mann.

Schülergruppe mit zwei Hubschraubern ausgeflogen

Mit zwei Hubschraubern hat das österreichische Bundesheer eine große Schülergruppe aus NRW ausgeflogen. Die 66 Menschen saßen auf einer Alm im Hochberghaus in Grünau im Almtal fest.

Die Jugendlichen aus Witten waren für einen Skikurs nach Oberösterreich gereist. Aufgrund der großen Lawinengefahr und der dadurch geschlossenen Lifte konnten sie aber letztlich nicht auf die Pisten.

Weitere Tote durch die Schneefälle und ihre Folgen

In der vergangenen Woche war bereits ein neunjähriger Junge in Aying im Landkreis München von einem Baum erschlagen worden, der unter der Schneelast zusammengebrochen war.

in im Landkreis München von einem Baum erschlagen worden, der unter der Schneelast zusammengebrochen war. In Österreich starb ein 62-jähriger Lehrer, der auf Mariazeller Bürgeralpe bei der Abfahrt einen Ski verloren hatten und über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald gestürzt war. Dort blieb er im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken . Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

. Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. In den Chiemgauer Alpen starb eine 20-Jährige war 5. Januar am Teisenberg. Sie war mit einer Gruppe von Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde verschüttet.

starb eine 20-Jährige war 5. Januar am Teisenberg. Sie war mit einer Gruppe von Tourengehern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die junge Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde verschüttet. Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es von der Polizei. Er war sofort tot.

wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es von der Polizei. Er war sofort tot. In Schoppernau wagte sich ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einer Lawine verschüttet. Seine 25-jährige Begleiterin konnte den Mann lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden..

Lawine rollt bis ins Hotelrestaurant

In der Ostschweiz sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden, als eine etwa 300 Meter breite Lawine nahe ihres Hotels abging und bis ins Hotelrestaurant rollte.

Blick auf das alte (links) und das neue Berggasthaus „Säntis“ auf der Schwägalp in der Schweiz. Der Komplex wurde am Donnerstagnachmittag von einer Lawine getroffen.

Foto: Gian Ehrenzeller / dpa

Der Lawinenabgang ereignete sich auf der Schwägalp im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf rund 1300 Metern Seehöhe. Die Lawine löste sich am Hang gegenüber des Hotels. Mehr als ein Dutzend Autos und Teile des Hotel-Restaurants wurden von den weißen Massen verschüttet. (dpa/ses/msb/cho/küp/aba/moi)