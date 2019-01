Tropensturm „Pabuk“: Ausläufer treffen auf die Küste

Die Angst vor Sturm „Pabuk“ ist riesig in Thailand. Tausende Menschen fliehen. Die Ausläufer richteten noch keinen größeren Schaden an.

Bangkok. Heftige Regenfälle, Sturm und bis zu fünf Meter hohe Wellen haben den Süden Thailands getroffen – die ersten Ausläufer des gefürchteten Tropensturm „Pabuk“ sind auf Land getroffen.

Bisher wurden von den Behörden keine größeren Schäden oder Todesfälle gemeldet. Die beliebten Urlaubsregionen Phuket, Ko Samui und Krabi seien bisher verschont geblieben, teilte der Katastrophenschutz in Phuket der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Inseln leeren sich vor dem womöglich schlimmsten Sturm seit Jahrzehnten.

Aus Angst vor „Pabuk“, der als womöglich schlimmster Tropensturm seit Jahrzehnten erwartet wurde, hatten sich Tausende Bewohner und Touristen im Süden Thailands in Sicherheit gebracht. Die Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand seien fast leer, sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30.000 bis 50.000 Menschen die Inseln verlassen.

Zehntausende Menschen an der Küste und in der Provinz Nakorn Si Thammarat mussten ihre Wohnungen verlassen. „Pabuk“ soll nach Angaben der Meteorologiebehörde am Freitagabend (Ortszeit) auf Land treffen, zuerst hatte es geheißen der Sturm wurde Thailand schon am Donnerstag voll treffen.

Russischer Urlauber stirbt beim Versuch, seine Tochter zu retten

Der Tropensturm hatte bereits ein erstes Todesopfer gefordert. Ein russischer Tourist ertrank in den Fluten, als er versuchte, seine Tochter zu retten. Das Mädchen überlebte den Vorfall, der 56-jährige Vater wurde laut Informationen des Fernsehsenders PBS gegen einen Felsen geschleudert und verlor das Bewusstsein. Wiederbelebungsmaßnahmen scheiterten.

Die Airline Bangkok Airways gab neben anderen Airlines bekannt, dass alle Flüge am 4. Januar gestrichen würden. Man wolle kostenlose Umbuchungen möglich machen, hieß es bei Twitter.

Hochsaison für Touristen

Einwohner in der Provinz Nakhon Si Thammarat haben sich in eine Notunterkunft begeben, Hier hoffen sie, dass Tropensturm „Pabuk“ nicht zuviel Unheil anrichtet.

„Pabuk“ hatte sich bisher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 104 Stundenkilometern durch den südlichen Golf von Thailand aufs Festland zubewegt. Die Meteorologiebehörde warnte, „Pabuk“ könnte ähnlich zerstörerisch werden wie Tropensturm „Harriet“, der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete. Gewarnt wurde davor, dass die Wellen bis zu sieben Meter hoch werden könnten – fünf Meter höher als gewöhnlich.

„Pabuk“ ist der erste Tropensturm seit 30 Jahren, der die Inseln außerhalb der Monsunzeit erreicht. Nach den Inseln soll der Sturm auf das Festland treffen. Derzeit ist Hochsaison in Thailand.

Das Auswärtige Amt warnt davor, dass Reisende mit Beeinträchtigungen rechnen müssen.

Das Krisenreaktionszentrum informiert bei Twitter über aktuelle Entwicklungen. „Reisende sollten die lokalen Medien verfolgen & Anweisungen der Behörden Folge leisten“, empfiehlt die Behörde.

Starker Wellengang durch Unwetter in Thailand

Bis Samstag wurden heftige Regenfälle für den Großteil des Südens angekündigt. Boote durften nicht mehr auslaufen. Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden angesichts starker Winde, die Wellen von bis zu fünf Metern Höhe verursachen könnten.

Der Similan-Nationalpark, der in Thailand bekannt für seine unberührten Strände ist, bleibt daher ebenfalls bis Samstag gesperrt.

Private Fotos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Regenfälle und starken Wellengang in der Region. Berichte über erste Schäden oder Verletzte gab es bislang aber nicht.

• Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hatten wir berichtet, dass der Sturm bereits am Freitagmorgen deutscher Zeit in Thailand auf Land getroffen sei. Das trifft nicht zu. Der Sturm soll erst am Abend (Ortszeit) auf Land treffen, bislang haben Ausläufer den Süden des Landes erreicht. Die Deutsche Presse-Agentur hatte zunächst berichtet, der Sturm sei bereits auf Land getroffen. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

