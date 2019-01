Luxemburg: Mann rast mit Auto in Fußgänger und tötet eigenes Kind

In Luxemburg ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der sein Kind getötet haben soll.

Mordermittlungen Mann rast mit Auto in Fußgängergruppe und tötet eigenes Kind

Luxemburg. In Luxemburg ist ein Mann wohl gezielt mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gerast und hat dabei eine Person getötet: sein zweijähriges Kind. Vier weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Wiltz verletzt. Darunter war ein zweites Kleinkind.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde auch die ehemalige Partnerin des Mannes verletzt. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der 47 Jahre alte Luxemburger soll das Auto gezielt in die Menschengruppe auf dem Gehweg gesteuert haben. Es habe sich um zwei Mütter mit Kinderwagen und einen weiteren Passanten gehandelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Der 47-Jährige wurde festgenommen. Ermittelt werde unter anderem wegen Mordes. Das getötete Kind war ein Junge. Der zweite Kleinkind wurde leicht verletzt. (dpa/ac)