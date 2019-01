Ein Personenzug ist in Dänemark von einem Gegenstand getroffen worden. Die Polizei bestätigte sechs Todesopfer und 16 Verletzte.

Unfall Sechs Tote bei Zugunglück auf Storebælt-Brücke in Dänemark

Kopenhagen. Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind nach Polizeiangaben mindestens sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden.

Das sei der vorläufige Stand, teilte die Polizei der Region Fünen (Fyn) am Mittwochvormittag mit. Sie bestätigte damit die Zahl der Todesopfer, die die dänische Bahngesellschaft DSB der Deutschen Presse-Agentur genannt hatte.

Schlimmstes Zugunglück in Dänemark seit 1988

Der Zug war laut Polizei gegen 7.30 Uhr von einem Gegenstand getroffen worden und hatte hart bremsen müssen. Nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau handelte es sich um das schlimmste Zugunglück in Dänemark seit 1988.

Wie der dänische Sender TV2 berichtet, habe das Dachteil eines Güterwagons einen Personenzug mit dem Ziel Kopenhagen getroffen. Auf Bildern ist zu sehen, dass es sich dabei um einen Zug handelte, der Bierkästen geladen hatte. Die seitliche Plane mehrerer Waggons war aufgerissen.

Laut der dänischen Zeitung „Jyllands Posten“, habe die Carlsberg Brauerei bestätigt, dass Waren des Unternehmens an dem Unglück beteiligt waren. Das Unternehmen habe allen Beteiligten „tiefes Mitgefühl“ ausgesprochen. Die Carlsberg-Gruppe vertreibt in Dänemark unter anderem die Marken Tuborg und Carlsberg.

Von einem Güterzug hatten sich Teile gelöst und einen Personenzug getroffen.

Foto: Michael Bager / dpa

Der Unfall ereignete sich auf der Westbrücke am Großen Belt. Die Eisenbahnlinie führt über die Westbrücke und geht dann auf der Insel Sprogø in einen Tunnel über.

Die große Ostbrücke, die meist auf Fotos zu sehen ist, bietet nur dem Straßenverkehr eine Verbindung zur Region Seeland, in der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt. Viele Reisende aus Deutschland nutzen die Brücke, wenn sie mit dem Auto in die dänische Hauptstadt oder in Richtung Schweden fahren.

Die Polizei von Fünen hatte zunächst in einer Mitteilung Tote bestätigt, dass es mehrere Todesopfer gibt, jedoch noch keine genaue Zahl genannt. Die Behörden haben Beteiligte des Unfalls gebeten, ihre Angehörigen per SMS oder Telefonanruf über ihren Zustand zu informieren.

Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden war zeitweise wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt. Später teilte die Polizei mit, dass die Brücke in östlicher Richtung wieder in langsamem Tempo befahren werden könne.

Gegen kurz vor 11 Uhr war auf Webcams an der Brücke zu beobachten, wie der Autoverkehr von Seeland Richtung Fünen wieder floss.

Der Sturm beeinträchtigte auch den Fährverkehr. Zudem waren in Schweden am Mittwochmorgen mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom. (dpa/ba/ac)