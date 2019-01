Eine Vorstellung des Zirkus Flic Flac im Dezember 2017 in Duisburg. Bei einer ähnlichen Nummer hat es jetzt in Kassel einen Unfall gegeben.

Ein Artist des Zirkus Flic Flac ist am Dienstag in Kassel aus dem „Todesrad“ gestürzt. Der Künstler hatte allerdings Glück im Unglück.

Unfall Artist vom Zirkus Flic Flac stürzt drei Meter tief in Manege

Kassel. Der Zirkus Flic Flac ist schon viele Jahre für seine Artistik bekannt – besonders für seine Nummern mit dem „Todesrad“. Jetzt ist es bei dieser Übung zu einem Unfall gekommen: Ein Artist stürzte während einer Vorstellung am Dienstag in Kassel drei Meter tief in die Manege.

Ein Sprecher des Zirkus konnte am Mittwoch jedoch weitgehend Entwarnung geben. Der Mann habe nur eine leichte Verletzung am Fuß erlitten und nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus wieder nach Hause gehen können.

Die Vorstellung am Dienstagabend wurde nach dem Sturz während der letzten Programmnummer vorzeitig beendet – das traditionelle Finale aller Artisten fiel aus. Möglicherweise könne am Mittwoch aber schon wieder alles wie gewohnt ablaufen – es sei denkbar, dass der gestürzte Akrobat bis zum Abend wieder fit werde.

