"Gezielter Anschlag" mit Auto in Bottrop und Essen - Frau in Lebensgefahr

Bottrop-City: Absperrband der Polizei sperrt den Berliner Platz ab, wo am Vorabend ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren war.

Ein Mann hat in Bottrop und Essen in der Silvesternacht mehrere Menschen mit seinem Auto gejagt. Vier Menschen sind verletzt worden.

Ermittlungen Mann jagt in NRW Menschen mit seinem Auto – vier Verletzte

Recklinghausen/Essen/Berlin. Ein 50-jähriger Mann hat in der Silvesternacht in Bottrop und Essen offenbar mehrere Menschen mit seinem Auto gejagt und versucht, sie zu rammen.

Drei Menschen sind dabei leicht verletzt worden, eine Frau schwer – sie schwebte am Neujahrstag noch in Lebensgefahr. Das teilen die Polizeibehörden aus Recklinghausen und Münster sowie die Staatsanwaltschaft in Essen mit.

Demnach steuerte der Essener kurz nach Mitternacht zunächst in Bottrop auf eine Person zu, ehe er im Innenstadtbereich auf eine Menschengruppe zufuhr und vier Personen zum Teil schwer verletzte. Laut Polizei sind unter den Verletzten syrische und afghanische Staatsangehörige.

Ermittler halten fremdenfeindliches Motiv für möglich

Der Tatort in der Innenstadt von Bottrop von einer anderen Seite aus.

Der Fahrer soll danach Richtung Essen weitergefahren sein und auch dort versucht haben, in eine Menschengruppe zu fahren. Bisher sei nicht klar, warum dieser Versuch gescheitert sei. „Vielleicht sind Leute weggerannt, vielleicht hat das aus anderen Gründen nicht funktioniert. All das zu klären ist jetzt unsere Aufgabe“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag. Es müssten jetzt Zeugen befragt werden.

In Essen konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Er habe sich bei der Festnahme fremdenfeindlich geäußert, so die Ermittler.

Die Ermittler gehen derzeit von einem gezielten Anschlag aus, möglicherweise mit einem fremdenfeindlichen Motiv. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass der Mann psychisch krank ist.

Laut „WAZ“ hat Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler wegen der Vorfälle das für Neujahr geplante Eröffnungskonzert zur Feier des 100. Stadtgeburtstages abgesagt. Die bereits aufgebaute Bühne stand unmittelbar neben der Absperrung, hinter der die Polizei am Dienstag noch ermittelte.

„Das können wir nicht machen: Die junge Frau kämpft um ihr Leben und wir machen hier Party“, sagte Tischler der Zeitung. „Heute ist uns nicht zum Feiern zumute.“

(ba)