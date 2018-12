So beginnt 2019: Die Feiern der Silvesternacht

Über dem Victoria Harbour und dem Convention and Exhibition Centre in Hongkong leuchtet der Himmel.

Berlin. Während in Deutschland vielerorts gerade noch die letzten Erledigungen vollendet wurden, stiegen in Australien bereits die Raketen in den Himmel empor: Um 14 Uhr begrüßte Sydney das Jahr 2019 – wer im Areal am Haben dabei sein wollte, musste bis zu 37 Euro dafür zahlen – bekam aber auch Soul-Sängerin Aretha Franklin geboten.

In China begann 2019 um 17 Uhr deutscher Zeit ruhig, weil das große chinesische Neujahrsfest erst im Februar ist. Ausnahme ist die Sonderverwaltungszone Hongkong, wo ein glitzerndes Feuerwerk den Hafen erleuchtete. Auch in Taiwans Hauptstadt Taipeh gab es ein großes Feuerwerk vor Hochhauskulisse.

Tagsüber hatten Menschen dem Brauch des Silvesterschwimmens in kaltem Wasser gefrönt, unter anderem in Luzern in der Schweiz oder im Hafen von Kopenhagen.

Respekt gegenüber Einsatzkräften eingefordert

In Deutschland forderte angesichts der Zunahme von Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Respekt gegenüber den Einsatzkräften. „Polizei und Rettungskräfte sind auch Silvester für Euch da. Lasst Sie Ihre Arbeit machen und greift Sie nicht an. Sie sind für Euch da“, ermahnte GdP-Bundeschef Oliver Malchow über Twitter.

So richtig von ihrer besten Seite zeigte sich die Silvesternacht überwiegend nicht – Nebel, Niesel, schön ist anders. Das hielt zigtausend Menschen nicht davon ab, auf der Straße zu feiern. Bekannterweise kamen die meisten in Berlin zusammen – um vor dem Brandenburger Tor zum Beispiel mit DJ Bobo und Bonnie Tyler zu feiern.

Emirate wollen streckenmäßig längstes Feuerwerk zünden

Mit einem Weltrekordversuch für das streckenmäßig längste Feuerwerk sind die Vereinigten Arabischen Emirate ins neue Jahr gestartet. Das kleine Emirat Ras al-Chaima versucht damit nach eigenen Angaben, den bisherigen Rekord von 11,83 Kilometern zu überbieten. Das Feuerwerk dauerte zwölf Minuten.

Bereits vergangenes Silvester hatte das nördlichste der sieben Emirate einen Weltrekord verbucht, als es den mit mehr als einer Tonne bislang schwersten Feuerwerkskörper der Welt zündete.

Unbewohnte Inseln als letztes im neuen Jahr

Nach Deutschland in der Mitteleuropäischen Zeitzone rutschen etwa Großbritannien und Portugal (ein Uhr am 1.1.) ins neue Jahr, es folgen später zum Beispiel Rio de Janeiro in Brasilien (drei Uhr) und Städte in den USA wie New York (sechs Uhr) und Los Angeles (neun Uhr).

Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner am Montagmittag um zwölf Uhr Happy New Year. Um 13 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt. (dpa/ses)