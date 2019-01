Prügel-Tour durch Amberg - Horst Seehofer will Abschieberegeln verschärfen

Amberg am Mittwoch: Auch in dieser Unterführung wurden Passanten grundlos angegriffen.

Amberg. Nach den wahllosen Prügelattacken von vier jungen alkoholisierten Asylbewerbern in Amberg (Bayern) am vergangenen Samstag wird einmal mehr hitzig über gewalttätige Migranten debattiert.

Die Tatverdächtigen können allerdings vorerst nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden, wie es unter anderem die bayerische AfD forderte. Darauf hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch hingewiesen. Aktuell sei eine Abschiebung „noch in keinem der Fälle rechtlich möglich“, so Herrmann. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um das zu ändern.“ Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer setzt sich dafür ein. FDP und Linke kritisierten den Vorstoß.

Wie Herrmann laut Mitteilung erklärte, habe er am Mittwoch deswegen unter anderem alle bei den Ausländerbehörden verfügbaren Informationen zu den vier Tätern an das Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge (BAMF) übermitteln lassen.

Ein Tatverdächtiger ist seit Februar 2018 ausreisepflichtig

Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich laut Herrmanns um einen noch minderjährigen Afghanen, bei dem das Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge (Bamf) ein Abschiebungsverbot ausgesprochen habe. Man habe das Amt am Mittwoch gebeten, das Abschiebungsverbot nach Möglichkeit zu widerrufen. Bei zwei weiteren Tatverdächtigen handelt es sich demnach um zwei volljährige Afghanen, deren Asylverfahren noch laufen. Damit sei eine Abschiebung derzeit rechtlich nicht möglich.

Foto: Armin Weigel/dpa

Der vierte Tatverdächtige sei ein seit dem 30. Dezember 2018 volljähriger Iraner, der nach Ablehnung seines Asylantrags seit Februar 2018 ausreisepflichtig sei. Sein Abschiebungsverfahren werde bereits betrieben. Bislang scheiterten Abschiebungen in den Iran allerdings häufig an fehlenden Pass- oder Passersatzpapieren, erläuterte Herrmann. Er machte keine Angaben, ob dies auch für den Fall des Mannes aus dem Iran gelte.

Nun führe die Staatsanwaltschaft die zügigen Ermittlungen durch, um die festgenommenen Täter möglichst bald anklagen zu können, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Seehofer fordert schärfere Abschieberegeln

Innenminister Horst Seehofer hat nach dem Vorfall bekräftigt, die Abschieberegeln verschärfen wollen. „Wir können diese Gewalt-Exzesse nicht dulden“, sagte Seehofer zu „Bild“. „Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begehen, müssen sie unser Land verlassen. Wenn die vorhandenen Gesetze dafür nicht ausreichen, müssen sie geändert werden.“

Ebenfalls deutliche Worte fand der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. „Der Sprecher der Bundesregierung muss sich zu dem Fall erklären. Es kann nicht sein, dass es sich nur dann um eine „Hetzjagd“ handelt, wenn es um rechtsextreme Täter geht“, sagte er zu „Bild“.

Rainer Wendt: Täter verachten den deutschen Staat

Es heiße zu dem Fall, die Motive der Täter seien nicht bekannt. „Ich will ihnen das Motiv nennen: Es ist eine tiefe Verachtung für unseren Staat und für die Menschen, die bei uns leben. Die vier Täter dürfen erst wieder in Freiheit kommen, wenn sie den Boden ihres Heimatlandes betreten.“

Amberg-Innenstadt: Hier auf dem Marktplatz und am Rathaus prügelten die vier Asylbewerber auf Passanten ein.

Foto: Daniel Karmann / dpa

Die Gruppe junger Asylbewerber (17 bis 19 Jahre alt) war am Samstag durch die City der 40.000-Einwohner-Gemeinde gezogen und hatte dabei gleich mehrere Personen angegriffen – teils verbal durch rassistische und sexistische Beleidigungen, mehrfach aber auch körperlich.

Die Tatverdächtigen haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht in Amberg gewohnt. Einer kam aus Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach), einer aus Regensburg. Die zwei anderen hatten zuletzt keinen festen Wohnsitz.

Zwölf Verletzte nach Prügeltour in Amberg

Zwölf Menschen im Alter von 16 bis 42 Jahren wurden verletzt, die meisten leicht. Ein 17-Jähriger musste allerdings wegen einer Kopfverletzung stationär ins Krankenhaus. Die Prügeltour des Quartetts soll mehr als zwei Stunden gedauert haben.

„Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begehen, müssen sie unser Land verlassen“, sagt Innenminister Horst Seehofer (CSU).

Foto: Peter Kneffel / dpa

Gegen 21 Uhr war Beamten die Festnahme gelungen, einer der Tatverdächtigen wehrte sich heftig, beleidigte eine Polizistin. Die mutmaßlichen Täter sind drei afghanische Staatsangehörige sowie ein Iraner und standen unter Alkoholeinfluss.

Der Fall stößt nicht nur in Bayern auf reges Interesse. Ambergs Bürgermeister Michael Cerny (CSU), der sich bei Facebook zu dem Vorfall äußerte, erhält Reaktionen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland, oft mit asylkritischen Stimmen.

Bürgermeister froh über Inhaftierung der Verdächtigen

Als wichtige Signale auch an die Bevölkerung sieht der Bürgermeister die Verhaftung der Tatverdächtigen, und dass diese nach der Festnahme nicht wieder auf freien Fuß kamen. „Das hat eine andere Dimension, als wenn einer einen über den Durst trinkt.“

Die Vizevorsitzende der Bayern-AfD und Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sagte, die Verdächtigen hätten jedes Recht auf Weiterführung ihrer Asylverfahren verspielt. „Die einheimische Bevölkerung muss vor solchen angeblich Schutzsuchenden selbst dringendst geschützt werden.“

Die Tatverdächtigen sitzen derzeit in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft – vor allem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

(ses/ba/dpa)