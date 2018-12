Clan-Hochzeit: Polizei beschlagnahmt Porsche und Waffen

In Langenfeld hat am Sonntag eine Clan-Hochzeit stattgefunden. Die Gäste wurden dabei von einem Großaufgebot der Polizei kontrolliert.

Langenfeld. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Clan-Hochzeit in Langenfeld abgesichert. Die Bilanz der Kontrollen vor Beginn der Veranstaltung: zwei Festnahmen, sichergestellte Waffen und ein Porsche, der aus dem Verkehr gezogen wurde.

Wie die zuständige Polizei im Kreis Mettmann mitteilte, waren an dem Einsatz mehrere Hundertschaften sowie Polizisten aus dem ganzen Kreisgebiet an den Kontrollen beteiligt. 200 Fahrzeuge und 600 Personen untersuchten die Beamten dabei genauer. Dabei fanden die Ermittler zwei scharfe Patronen, zwei verbotene Messer, einen Schlagstock und einen Schlagring.

Mit diesem Ferrari kam ein Hochzeitsgast in Langenfeld.

Foto: Polizei Mettmann

Zwei Hochzeitsgäste wurden per Haftbefehl gesucht und festgenommen. Einer der Männer konnte nach der Zahlung einer Strafe das Polizeigewahrsam verlassen. Ein anderer musste jedoch seine Untersuchungshaft direkt antreten.

Die Bilanz des Einsatzes bei der Clan-Hochzeit in Langenfeld im Überblick:

600 kontrollierte Personen, 200 kontrollierte Autos

Hunderte Polizisten im Einsatz

Ein sichergestellter Porsche

Vier beschlagnahmte Waffengegenstände

Zwei Festnahmen

Beschlagnahmung von 11.000 Euro Bargeld

An einer Kontrollstelle fiel den Beamten ein Porsche auf, der so getunt war, dass er nicht mehr weiterfahren durfte. Er landete auf einem Abschleppwagen. Ein Autofahrer wurde zudem angezeigt, weil er bei einem Autokorso eine rote Ampel überfahren hatte.

Zudem stellten die Beamten 11.000 Euro Bargeld sicher, die ein Hochzeitsgast bei sich trug. Dass all das ein Geschenk sein sollte, schienen die Ermittler nicht zu glauben. Laut Polizei wurde das Geld wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingezogen.

Der Polizeieinsatz bei der Clan-Hochzeit ist der zweite seiner Art in Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Wochen. Am 10. Dezember gab es in Mülheim an der Ruhr eine Hochzeit im Clan-Milieu, zu der – wie auch in Langenfeld – Hunderte Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet wurden. Die Polizei schritt damals ein, es gab mehrere Festnahmen . Die Polizei sieht die Einsätze als Teil der „’Null-Toleranz-Strategie’ gegen erkannte Parallelgesellschaften und deren Rechtsverstöße“. (ac)