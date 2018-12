Media Markt Essen: Einbrecher rasen mit Lkw in Elektromarkt

Einbrecher sind in einen Media Markt in Essen eingestiegen.

Essen. In einem Media Markt in Essen haben sich in der Nacht zu Sonntag Szenen wie aus einem Actionfilm oder einem Computerspiel abgespielt: Einbrecher waren mit einem Klein-Lkw in den Eingang des Elektromarktes gefahren und hatten sich so Zutritt zu dem verschlossenen Gebäude verschafft.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Einbrecher gegen 3.30 Uhr in den Laden an der Gladbecker Straße gerast. Zuvor waren sie rückwärts gegen einen Begrenzungspoller gefahren, hatten diesen aus der Verankerung gerissen und waren dann wohl mehrmals gegen eine Seitentür neben dem Kundeneingang gefahren.

Eine Google-Karte zeigt den Media Markt an der Gladbecker Straße in Essen:

Täter ließen Lkw am Media Markt Essen zurück

In dem Markt klauten die Täter dann hauptsächlich Geräte der Marke Apple und traten die Flucht in einem anderen Fahrzeug an. Sie ließen den Klein-Lkw am Tatort stehen und fuhren wohl mit einem dunklen Audi-Kombi weg.

Der Media Markt an der Gladbecker Straße in Essen. Links befindet sich die aufgebrochene Türe.

Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und beschlagnahmte den Lkw. Über die Anzahl und Herkunft der Täter gab es bisher keine Angaben der Ermittler. Auch die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Deshalb bittet die Polizei unter der Telefonnummer 02018290 um Hinweise von Zeugen. (ac)