Nach Trennung: Sophia Thomalla postet Liebes-Foto mit Torwart Loris Karius

Berlin. Offenbar haben sich Sophia Thomalla und Musiker Gavin Rossdale getrennt – und Thomalla hat wohl gleich mit dem Torwart Loris Karius eine neue Liebe gefunden. Das legt zumindest das Foto nahe, das die Moderatorin am Samstag auf Instagram veröffentlichte.

In ihrer Instagram-Story zeigt die Schauspielerin (29) eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Fußball-Torwarts Loris Karius. Unter seinem lachenden Gesicht hat sie ein Herz gezeichnet. Dazu verlinkt sie das Profil des Sportlers.

Ein Fußball-Torwart als neue Liebe

Torwart Loris Karius - neuer Freund von Sophie Thomalla

Foto: Instagram/sophiathomalla

Der in Biberach, in Baden-Württemberg, geborene 25-jährige Fußballspieler wechselte bereits als Jugendlicher nach England zu Manchester City. In Deutschland spielte er später für den FSV Mainz 05. Bei seiner Rückkehr nach England für FC Liverpool.

Unter anderem war er mit Model Annelie Alpert liiert. Außerdem wurden ihm Beziehungen mit Fitness-Model Pamela Reif und Model Daniella Grace nachgesagt.

Foto zeigt Thomalla und Karius am Strand

Die „Bild“ hatte über die Trennung von Thomalla und Rossdale berichtet und ein Paparazzi-Foto veröffentlicht, das Thomalla und Karius küssend am Strand von Miami zeigt.

Zuletzt war Thomalla mit deutlich älteren Männern zusammen gewesen. Mehrere Jahre hatte sie eine Beziehung zu dem 27 Jahre älteren Rammstein-Sänger Till Lindemann.

2016 heiratete sie den 14 Jahren älteren Musiker Andy LaPlegua. Seit 2017 war sie mit dem 24 Jahre älteren Rocker Gavin Rossdale zusammen. (msb)