Polizei Hannover: Blut und Diebstahl bei Weihnachtsfeier

Bei der Zentralen Polizeidirektion in Hannover ist die Weihnachtsfeier eskaliert – es floss Blut. (Symbolbild)

In Hannover ist die Weihnachtsfeier der Zentralen Polizeidirektion eskaliert. Es gab eine Verletzte, es fehlen mehrere Hundert Euro.

Hannover. Weihnachtsfeiern geraten ja öfter mal etwas außer Kontrolle. Was sich offenbar in Hannover zugetragen hat, ist dann doch außergewöhnlich – vor allem, weil es sich um das Fest einer Behörde handelte.

Tatsächlich ist die Weihnachtsfeier der Zentralen Polizeidirektion so eskaliert, dass das interne Mitarbeitermagazin darüber berichtete.

Kochsalzlösung gegen Brummschädel und Wildpinkelei

In dem Artikel, der der „Hannoverschen Allgemeine Zeitung“ vorliegt, wird dargelegt, dass eine junge Frau eine Platzwunde davontrug, nachdem sie seine Bierfalsche an den Kopf bekommen hat.

So berichten die Autoren davon, dass ein Feiernder statt auf die Toilette zu gehen, gegen eine Art Feuerhütte gepinkelt habe, um dann „in den Dreck“ fiel. Wieder andere Partygäste hätten sich Kochsalzlösung zugeführt, „damit der Schnaps keinen Brummschädel verursacht“, zitiert die HAZ.

Gast im Schwitzkasten – um Prügelei zu verhindern

Ein Gast musste in den Schwitzkasten genommen werden, damit er nicht andere Teilnehmer der Feier angreift. Und es fehlte am Ende laut des Berichts auch noch eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro. Dazu gebe es einen weiteren Diebstahlsfall und einen kaputten Rückspiegel an einem Bulli.

Der Sprecher der Behörde, Karsten Wolff, sagte der Zeitung, die Vorfälle machten ihn“ sehr betroffen.“ Für die Party sei das sonst geltende Alkoholverbot aufgehoben worden. „Wir haben eine Vorbildrolle und werden die Vorfälle intensiv aufarbeiten.“ (ses)