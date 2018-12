Helene Fischer und Florian Silbereisen - die Liebe ist vorbei

Helene Fischer und Florian Silbereisen im März in der Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung" . Für viele Fans kam nun die überraschende Nachricht der Trennung.

Berlin. Sie waren Deutschlands Schlager-Vorzeigepaar. Doch das ist vorbei: Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) haben sich getrennt. Gegenüber „Bild“ bestätigte die Sängerin bereits, dass sie einen neuen Partner hat.

Silbereisen und Fischer kennen sich seit 13 Jahren, traten vielfach gemeinsam auf, bekannten sich 2008 öffentlich zu ihrer Liebe.

Sie hat einen neuen Mann in ihrem Leben

„Bild“ (Bezahlangebot) liegt ein Brief von Helene Fischer an die Fans vor: „Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin.“

Sie bestätigt in dem Schreiben auch, dass sie eine neue Liebe gefunden hat: „Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“

2008 bekannten sie sich zu ihrer Liebe

In den kommenden Tagen hat Fischer keine Auftritte – ihre „Helene Fischer Show“, die am ersten Weihnachtstag im ZDF läuft, ist bereits seit Tagen aufgezeichnet.

Interview im Juni: „Er ist mein Traummann“

Erste Begegnung 2005 beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“.

Foto: Tinkeres / imago/Tinkeres

Im Mai feierte das Paar zehnten Jahrestag. Mit dem österreichischen Radiosender „Ö3“ sprach Helene Fischer im Juni über ihn – und klang noch schwer verliebt: „Er ist mein Traummann, ganz klar. Sein ganzes Wesen, wie er mit einer Frau umgeht. Ich liebe sein Äußeres, eigentlich liebe ich alles an ihm. Sein Wesen, seine Art – er ist ein ganz toller Mensch.“

Das erste Mal trafen die beiden 2005 aufeinander – Helene war noch ganz frisch im Geschäft, Silbereisen moderierte und war als „Traum-Schwiegersohn“ bekannt. Die Sendung 2005 hieß „Hochzeitfest der Volksmusik“ – ein Titel, der zumindest für die beiden keine Realität wurde. Dabei war die Liebe offenbar groß: Silbereisen hatte sich sogar ein Tattoo mit dem Gesicht seiner Liebsten stechen lassen.

Sie wollen Freunde bleiben – und keinen Rosenkrieg

Tattoo: Florian Silbereisen hat seine Ex auf dem Oberarm.

Foto: imago stock&people / imago/Susanne Hübner

Laut des Briefes, den „Bild“ veröffentlichte, planen die beiden, auf einen Rosenkrieg zu verzichten – im Gegenteil: „Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus und werden nicht zulassen, dass sich uns die Medien auch nur ansatzweise in den Weg stellen oder uns gegeneinander ausspielen.“

Fischer hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich Nachwuchs wünscht. Bei der Präsentation ihres Albums in München hatte sie im Mai 2017 gesagt, „eines Tages werde ich Mama sein“.

Die Show beginnt – Helene schwebt von der Decke herab. Foto: Peter Steffen / dpa

Und schon während der ersten Songs zeigt sie, was sie alles kann: Den Takt angeben ... Foto: Peter Steffen / dpa

... ihr Publikum singen lassen ... Foto: Peter Steffen / dpa

... und natürlich auch: selbst singen! Foto: Peter Steffen / dpa

Das alles macht sie zum unangefochtenen Star am Schlagerhimmel. Foto: Peter Steffen / dpa



Die Vorbereitung für die Tour war intensiv und anstrengend. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Akrobatik mit dem Cirque du Soleil musste viel geporbt werden. Foto: Oliver Berg / dpa

Dafür muss Helene top-fit sein. Foto: Oliver Berg / dpa

Ein bisschen Spaß war aber auch bei der intensiven Vorbereitung erlaubt. Foto: Oliver Berg / dpa



Fischer hatte gerade das Cover der deutschen „Vogue“ geziert. Mit ihrem Weihnachtsalbum ist sie bereits wieder in den deutschen Charts. (ses)